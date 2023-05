Filz bei FDP? Jetzt steht auch Wissing im Verdacht - Lindner beschwichtigt

Von: Felix Durach

Teilen

Der Verkehrsminister im Fokus: Hat Volker Wissing (FDP) Stellen ohne Ausschreibung vergeben? © Hannes P Albert/dpa

Nach der „Trauzeugen-Affäre“ in Habecks Ministerium gibt es auch Vorwürfe gegen Volker Wissing. Er soll FDP-Vertraute ohne Ausschreibung eingestellt haben.

Berlin – In der Ampel-Koalition kehrt keine Ruhe ein. Nach den Vetternwirtschaft-Vorwürfen gegen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und dessen Staatssekretär Patrick Graichen rückt nun ein weiteres Kabinettsmitglied in den Fokus: Verkehrsminister Volker Wissing. Auch im Ministerium des früheren FDP-Generalsekretärs soll nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein.

Der Vorwurf: Wissing soll gleich mehrere Stellen in seinem Ministerium mit alten Vertrauten aus den Reihen der FDP besetzt haben – ohne die Positionen vorher ordnungsgemäß auszuschreiben. Der Verkehrsminister hat nach der Übernahme des Postens im Dezember 2021 das Ministerium kräftig umgebaut – so viel steht fest. Wie am Dienstag bekannt wurde, soll er dabei jedoch insgesamt 18 Stellen ohne Ausschreibungen vergeben haben. Das geht aus der Antwort auf eine kleine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag hervor, die bild.de vorliegt.

Ampel-Filz: Vorwürfe gegen Wissing – FDP-Getreue ohne Ausschreibung angestellt?

Nach den Informationen der Zeitung gehört zu den betreffenden Personalien unter anderem der Abteilungsleister für Digital- und Datenpolitik, Benjamim Brake. Der 41-Jährige arbeitete in der Vergangenheit in Bundestagsbüros der FDP und war persönlicher Referent der früheren FDP-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

Ein weiterer genannter Name ist Hartfrid Wolff. Der 52-Jährige saß zwischen 2005 und 2013 für die Freien Demokraten im Bundestag. Aktuell ist Wolff noch Beisitzer im Landesvorstand der FDP in Baden-Württemberg. In Wissings Ministerium leitet er seit dem vergangenen Jahr die Kommunikationsabteilung.

Das Bundesbeamtengesetz sieht vor, dass offene Stellen öffentlich ausgeschrieben werden müssen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Jobs nach Kompetenz und nicht durch Kontakte vergeben werden. Ausnahmen von der Regel kann die Bundesregierung jedoch per Rechtsverordnung regeln. Neben Brake und Wolff soll Wissing noch drei weitere Abteilungsleiter ohne Ausschreibung eingestellt haben. Der Posten fällt in der Regel in die Besoldungsgruppe B9. Das entspricht einem Grundgehalt von 12.425,82 Euro.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

FDP-Chef Lindner beschwichtigt bei „Trauzeugen-Affäre“ – „Mancher Vorwurf ist unverhältnismäßig“

In diesem Zusammenhang rückt auch ein Auftritt von FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner am Dienstag ins Rampenlicht. In der ARD-Talkshow „Maischberger“ hatte der 44-Jährige mit Blick auf seinen Kabinettskollegen Habeck noch beschwichtigt. „Sicherlich ist es ratsam, jetzt dort Transparenz herzustellen“, sagte Lindner zu den Vorwürfen der Vetternwirtschaft. „Um es aber auch ganz klar zu sagen: Mancher Vorwurf, der hier geäußert worden ist, ist unverhältnismäßig“, erklärte der FDP-Chef mit Blick auf den Wirtschaftsminister. Für ihn gelte zudem, immer zuerst die Annahme, dass Menschen sich ordentlich verhalten.

Habecks Staatssekretär Patrick Graichen war wegen persönlicher Verflechtungen bei der Besetzung eines Spitzenpostens zuletzt unter Druck geraten. Er hatte den Minister zu Beginn vergangener Woche darüber informiert, dass der designierte neue Geschäftsführer der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur (Dena), Michael Schäfer, sein Trauzeuge war. Graichen war Mitglied einer Findungskommission zur Neubesetzung der Geschäftsführung. Er hatte sein Vorgehen am Freitag bedauert und von einem Fehler gesprochen. Auch Habeck nannte das Vorgehen einen Fehler, stärkte Graichen aber zugleich den Rücken: „Patrick Graichen ist meiner Ansicht nach der Mann, der Deutschland vor einer schweren Energiekrise bewahrt hat“, sagte der Grünen-Politiker.

Ampel-Filz: Kubicki teilt weiter gegen Habeck aus – „Zwielichtigen familiären Verstrickungen“

Vor allem die Union forderte im Anschluss die Entlassung Graichens. Doch auch aus der FDP wurden kritische Stimmen laut. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hatte Habeck noch am Mittwoch in Berlin vorgeworfen, die Beschleunigung des Ausbaus der Autobahn A23 in Schleswig-Holstein verhindern zu wollen und ihm ein „mieses machtpolitisches Spiel“ unterstellt.

Mit Blick auf Graichen ergänzte Kubicki: „Ich kann ja nachvollziehen, dass Robert Habeck wegen der zwielichtigen familiären Verstrickungen in seinem Hause unter Druck steht. Wenn er aber meint, auf eine derart gewissenlose Art und Weise von seinem persönlichen Leid abzulenken, wird er erleben, dass dies massive parlamentarische Folgen haben wird.“

Nun könnte die FDP auch in den eigenen Reihen Probleme mit Vetternwirtschaft bekommen. Wissing und sein Ministerium hatten sich am Mittwochvormittag noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. (fd/dpa/afp)