Ampelkoalition für Verlängerung des UN-Einsatzes in Mali

Die deutsche Regierung spricht sich für eine Verlängerung des UN-Einsatzes im Krisenland Mali aus © Kay Nietfeld/dpa

Die Ampelkoalition plädiert für eine Verlängerung des UN-Einsatzes Minusma zur Stabilisierung der Lage in Mali.

Berlin - «Nur aus Sicherheit kann sich Freiheit entwickeln», sagte Merle Spellerberg (Grüne) am Freitag als erste Rednerin der Debatte in Berlin. In Gesprächen mit der Zivilgesellschaft des westafrikanischen Landes sei deutlich geworden, dass demokratische Wahlen und Kritik an dem Militärputsch nicht ganz oben auf der Agenda stehen, wohl aber Sicherheit.

Unionsfraktionsvize Johann Wadephul kündigte die Zustimmung seiner Fraktion an, wies aber auf mehrere ungeklärte Fragen bei der Zukunft des Einsatzes hin. Er kritisierte zudem, dass der Mandatstext erst zwei Stunden vor der ersten Lesung übermittelt worden sei. «Wir erwarten von der Koalition in Zukunft einen anderen Umgang mit dem Parlament», sagte Wadephul.

Das neue Mandat für die deutsche Beteiligung an Minusma sieht vor, die personelle Obergrenze von 1100 auf 1400 Soldaten zu erhöhen. Dagegen wird die europäische Ausbildungsmission EUTM in Folge des Militärputsches in Mali weitgehend auf Eis gelegt. Geplant ist nun ein Einsatzschwerpunkt im benachbarten Niger, wo deutsche Kommandosoldaten bereits einheimische Kräfte für den Kampf gegen Terrorismus und bewaffnete Banden ausbilden. (dpa)