Amtseinführung von Erdogan: Stoltenberg reist in die Türkei

Jens Stoltenberg © IMAGO

Am Samstag reist Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach der Wiederwahl von Recep Tayyip Erdogan zur Amtseinführung des türkischen Präsidenten nach Ankara.

Ankara in der Türkei - Er werde am Samstag an Erdogans Amtseinführung teilnehmen und den türkischen Staatschef dort auch zu Gesprächen treffen, teilte das Militärbündnis am Freitag mit.

In der Erklärung hieß es, der Besuch werde bis Sonntag dauern. Stoltenberg werde zu bilateralen Treffen mit Präsident Erdogan sowie mit hochrangigen türkischen Vertretern zusammenkommen. Der islamisch-konservative Erdogan, der zunehmend autoritär regiert und dem Kritiker die Unterdrückung der Opposition vorwerfen, war am vergangenen Sonntag für eine fünfjährige Amtszeit wiedergewählt worden.



Stoltenbergs Reise erfolgt zu einem Zeitpunkt zunehmenden Drucks auf Erdogan, seine Blockadehaltung gegenüber einem Nato-Beitritt Schwedens aufzugeben. Das skandinavische Land hatte gemeinsam mit seinem Nachbarn Finnland infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft gestellt. Finnland wurde bereits am 4. April als 31. Mitglied aufgenommen.



Für den Beitritt Schwedens fehlen bisher noch die Zustimmungen von Ungarn und der Türkei, die sich vor allem am liberalen Umgang Schwedens mit Unterstützern der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) stört und deshalb den Beitrittsantrag blockiert.



Stoltenberg hatte am Donnerstag eine baldige Reise in die Türkei angekündigt, um sich nach der Wiederwahl Erdogans persönlich für Schwedens Nato-Beitritt einzusetzen. Er wolle daran arbeiten, dass der Beitritt Schwedens „so schnell wie möglich“ geschieht, sagte er am Donnerstag beim Treffen der Nato-Außenminister in Oslo. Dabei äußerte er sich zuversichtlich, dass Schweden bis zum Nato-Gipfel am 11. und 12. Juli in Litauen beitreten könne. Dieses Ziel sei „absolut möglich“.

Schwedens Außenminister Tobias Billström erklärte am Donnerstag, sein Land habe alle Beitrittsverpflichtungen erfüllt. Es sei „an der Zeit, dass die Türkei und Ungarn die Ratifizierung des schwedischen Nato-Beitritts voranbringen“. kas/cp