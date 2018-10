Schock nach Wahl-Fiasko: Nahles lässt ARD-Reporterin eiskalt stehen - doch es gab einen guten Grund

Es war ein schwerer Tag für die Bayern-SPD, und ein noch schwerer Tag für Andrea Nahles. Doch wie die SPD-Parteichefin auf eine Reporterfrage der ARD reagierte, erstaunt.

Berlin - Keine Frage, das miese SPD-Ergebnis der Bayernwahl zu kommentieren, macht keinen Spaß. Als SPD-Chefin musste Andrea Nahles diese Aufgabe am Sonntagsabend in Berlin übernehmen. „Die Gründe für das schlechte Abschneiden der SPD werden und müssen wir sorgfältig analysieren, auf allen Ebenen", so Nahles. Einer der Gründe sei "sicherlich auch die schlechte Performance der großen Koalition in Berlin“.

Nahles bedient: „Sehr schlechtes Ergebnis“

Mit Blick auf die herben Verluste auch der CSU sprach Nahles von einem "sehr schlechten Ergebnis für alle Volksparteien". Bei der Landtagswahl hat die SPD Hochrechnungen zufolge nur noch knapp zehn Prozent erreicht und damit das eigene Ergebnis von 2013 etwa halbiert. Mit Blick auf die Bundesebene fügte sie hinzu, ihrer Partei sei es "nicht gelungen, uns von dem Richtungsstreit in der CDU/CSU frei zu machen", erklärt die SPD-Chefin sichtlich angespannt.

Lesen Sie auch: Anne Will: CSU-Frau spottet über Zoff zwischen Söder und Seehofer - und erntet Buh-Rufe

SPD-Chefin Andrea Nahles nach Landtagswahl in Bayern: Merkwürdiger Abgang im ARD-Interview

Als dann ARD-Reporterin Ellis Fröder die Parteichefin auch noch nach persönlichen Fehlern fragt, ist für Nahles Schluss. Die Spitzenpolitikerin lässt die erstaunte Reporterin stehen, grinst in die Kamera und verschwindet im Willy-Brandt-Haus.

Am späteren Abend bekam Andrea Nahles Unterstützung von der Reporterin höchstpersönlich. Das Gespräch mit Nahles musste wegen technischer Problem zweimal geführt werden. Was die Zuschauer sahen, war also bereits die zweite Version des Interviews. „Nahles war in Zeitdruck und bekam während der letzten Frage das Zeichen: wir müssen los. Vielleicht nicht unwichtig für die Interpretation“, verteidigt Ellis Fröder die Politikerin auf Twitter.

Ganz kurz zum Kontext#ARD Interview mit #SPD Chefin #Nahles: ich musste das Interview wg. technischer Probleme noch einmal führen. Nahles war in Zeitdruck und bekam während der letzten Frage das Zeichen: wir müssen los. Vielleicht nicht unwichtig für die Interpretation https://t.co/kKCx60ePf4 — Ellis Fröder (@ellisfroeder) 14. Oktober 2018

Nahles ruft nach SPD-Niederlage in Bayern zur Geschlossenheit auf

Dennoch, der Eindruck bei vielen Zuschauern bleibt, das wissen Medienprofis wie Nahles in der Regel. Die Nerven lagen offenbar einfach blank. Am Tag danach erklärte sie auf der Pressekonferenz schon wieder gesammelter: "Als SPD stehen wir zusammen, auch nach einer solchen Niederlage", sagte Nahles am Montag bei einem gemeinsamen Auftritt mit der bayerischen Spitzenkandidatin Natascha Kohnen in Berlin. "Wir müssen jetzt nach vorne schauen", hob sie besonders mit Blick auf die in knapp zwei Wochen anstehende Landtagswahl in Hessen hervor.

Nahles räumte erneut eine Mitverantwortung der Bundesebene für das SPD-Ergebnis in Bayern ein. "Das schlechte Bild der Bundesregierung hat auch dazu beigetragen, dass wir nicht durchgedrungen sind mit unseren Themen." Daher sei klar, dass sich in Berlin "der Stil der Zusammenarbeit ändern muss". Ein Ziehen von "roten Linien" halte sie jedoch nicht für sinnvoll.

Lesen Sie auch: Bayern-Wahl: CSU-Vorstand für Söder als Ministerpräsident - Abgeordneter raunzt Seehofer an

Landtagswahl Bayern: War Natascha Kohnen zu leise für einen Erfolg in schweren Zeiten?

Insgesamt ein bitterer Abend für deie SPD. Der Plan der Genossen war eigentlich nicht schlecht: Mit Natascha Kohnen (50) hatte die Partei im Wahlkampf eine Spitzenkandidatin, die sich deutlich von der CSU und Markus Söder abhob. Die geschiedene Münchnerin mit zwei Kindern gibt sich bodenständig, hört gerne zu und macht keinen Hehl aus ihrer politisch linken Gesinnung. Kohnen hat fast immer ein Lächeln für ihr Gegenüber, auch wenn das Thema noch so belastend oder bedrückend ist.

Am Sonntagabend nach der ersten Prognose zur Landtagswahl ist ihr das Lächeln für kurze Zeit vergangen. Kohnen reagiert kühl, besonnen und zurückhaltend. Holt sich Umarmungen von einer Unterstützerin aus der Fraktion ab und geht auf die Bühne der Wahlveranstaltung ihrer Partei. An ihrer Seite: SPD-Mann und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Wie im Wahlkampf ist auch hier ihr Motto: Haltung bewahren. „Ich hoffe, man sieht mich“, fragt sie und weist die vielen Kameraleute an, zur Seite zu gehen. „Es war extrem schwierig“, sagt sie über den Wahlkampf. „Es ist jetzt an uns, dass wir sehr genau analysieren.“

Auch diese Artikel zur Landtagswahl in Bayern könnten Sie interessieren:

Lesen Sie auch: Reaktionen zu Landtagswahl: CDU-Ministerpräsident attackiert CSU

Auch interessant: Landtagswahl in Bayern: Hält der Pakt von Söder und Seehofer

Geht das Politbeben in Hessen weiter? Umfrage zur bevorstehenden Wahl

mit Material von dpa, afp