Digitalisierung, Fachkräftemangel und Bürgergeld: Die Brocken für Andrea Nahles

Von: Mike Schier

Wie wird Andrea Nahles ihre neue Aufgabe meistern? © picture alliance/dpa/Daniel Karmann/MM

Auf Andrea Nahles kommen einige Hürden in ihrer neuen Aufgabe als Chefin der Agentur für Arbeit zu. Ob sie dafür geeignet ist, kommentiert Mike Schier.

München - Man sieht sich immer zweimal im Leben, sagt man. Dass Andrea Nahles, die tief gekränkte, vom Politgeschäft zwischenzeitlich zermürbte ehemalige SPD-Chefin nun über Umwege als Behördenchefin in jenes Ressort zurückkehrt, das sie einst als Ministerin beaufsichtigte, ist schon eine kuriose Wendung. In ihrer neuen Funktion muss die inzwischen 52-Jährige aber nicht mehr Politik machen, sondern die Details dessen umsetzen, was ihr die ehemaligen Parteifreunde vorgeben. Sie spricht (und singt) nicht mehr im Bundestag – sondern hat einen Verwaltungsjob, der stark intern ausgerichtet ist.

Andrea Nahles muss viele Lösungen finden

Zu tun gibt es viel: Der Arbeitsmarkt wandelt sich rasant – nicht nur weil Krieg, Inflation und Energiekrise in der deutschen Wirtschaft zu Verwerfungen führen. Das entscheidende Schlagwort lautet: Qualifikation. Die Digitalisierung ändert Jobprofile immer schneller, einige Berufe sterben aus, dafür entstehen ständig neue. Seit dem Corona-Lockdown ist der Fachkräftemangel plötzlich an allen Orten zu spüren – keineswegs nur bei komplexen Aufgabenfeldern. Nahles wird auch daran gemessen werden, ob es ihr gelingt, die noch immer 2,47 Millionen Arbeitslosen besser in diese Arbeitswelt zu integrieren. Mit Zweitkarrieren kennt sie sich ja jetzt bestens aus.

Dazu gehört übrigens, dass auch mit der Umstellung von Hartz IV auf Bürgergeld Sanktionsmöglichkeiten für all jene bleiben, die sich überhaupt nicht an die Regeln halten. Der Sozialstaat funktioniert nur, wenn man ihn nicht ausnutzen kann. Nahles selbst wird das aber nicht entscheiden können – sie ist ja keine Politikerin mehr.