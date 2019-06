SPD-Chefin Nahles wackelt - Schulz rastet aus - früherer Präsident mit Warnung

Andrea Nahles musste nach dem Debakel der SPD bei der Europawahl viel einstecken. Doch es gibt auch Befürworter der Parteichefin - zum Beispiel ihr Vorgänger.

Bei der Europawahl gab es erneut eine Klatsche für die Sozialdemokraten - nur 15,8 Prozent.

Unerwartet - und gegen den Beschluss des SPD-Vorstandes - kündigte Andrea Nahles vorgezogene Neuwahlen für den Posten als Fraktionsvorsitzende an.

Sie versucht damit ihre parteiinternen Kritiker aus der Reserve zu locken.

Gewählt wird in einer Sondersitzung der SPD-Fraktion am Mittwoch.

Ex-SPD-Chef Martin Schulz dementierte Gerüchte, wonach er gegen Nahles antreten wolle.

Update vom 1. Juni 2019, 6.50 Uhr: Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse hat einem Medienbericht zufolge die SPD-Bundestagsabgeordneten gewarnt, Andrea Nahles zu stürzen. „Nachdem die SPD in ihrer großen und langen Geschichte mit Andrea Nahles zum ersten Mal eine Frau an ihre Spitze gewählt hat - welches Zeichen ist es, wenn diese Frau nach einem Jahr wieder gestürzt wird“, schreibt Thierse dem Tagesspiegel zufolge in einem Appell an die SPD-Abgeordneten. „Wer als Partei glaubwürdig für eine Politik der Solidarität eintreten will, der muss selbst Solidarität vorleben - sonst betreibt er Selbstzerstörung unserer Partei.“ Die existenzbedrohliche Situation der SPD zu personalisieren, sei der bequeme Weg. Thierse forderte stattdessen, den „Identitätskern der SPD“ wieder sichtbar zu machen.

Erstmeldung: SPD-Chefin Nahles wackelt - Schulz rastet aus und beleidigt einen Genossen

Berlin - In der SPD-Personaldebatte bekommt die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles Unterstützung von ihrem Vorgänger Thomas Oppermann. Eine Ablösung von Nahles wäre „keine schlaue Idee“, sagte er dem Spiegel. Es stünden harte Verhandlungen in der Koalition an und darin sei seine Nachfolgerin gut.

Oppermann betonte, dass man in den nächsten Monaten hart mit der Union verhandeln müsse. Und niemand behaupte, dass Nahles schlecht verhandeln würde. In einer solchen Situation sei es „keine schlaue Idee, die Führung auszuwechseln“. Oppermann warnte zugleich, dass sich bei einer Ablösung von Nahles vom Fraktionsvorsitz automatisch auch die Frage nach dem Parteivorsitz stelle, den sie ebenfalls innehat.

Nahles unter Beschuss: Am Dienstag gibt es Neuwahlen bei der SPD-Bundestagsfraktion

Die SPD-Abgeordneten stimmen am Dienstagnachmittag über den Fraktionsvorsitz ab. Nahles hatte die eigentlich für September geplante Wahl nach dem desaströsen Abschneiden der SPD bei der Europa- und der Bremen-Wahl vorgezogen.

Nerven liegen blank bei Nahles-Debatte: Schulz beleidigt SPD-Fraktionskollegen

Gegenkandidaten gibt es bisher nicht - und der Abgeordnete Johannes Kahrs rechnet auch nicht damit, dass sich das noch ändert. „Wer sich hätte melden wollen, hätte das am Mittwoch tun können. Und meiner Meinung nach auch tun müssen“, sagte Kahrs den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Freitag. Am Mittwoch hatte die Fraktion in einer Sondersitzung mehrere Stunden lang über die Lage beraten.

Der hessische Abgeordnete Timon Gremmels appellierte an seine Fraktionskollegen, „dass wir jetzt mal ein bisschen die Nerven bewahren“. Ex-SPD-Chef Martin Schulz, dem ein Interesse am Fraktionsvorsitz nachgesagt wird, rastete jüngst bei einer Sitzung aus und beleidigte seinen Kollegen Johannes Kahr.

Ein „Showdown“ am Dienstag mit einer knappen Mehrheit für oder gegen Nahles helfe niemandem, sagte er dem Nachrichtensender n-tv. Gremmels fordert nach der Europawahl von der Fraktionsspitze einen Vorschlag, „wie es denn gemeinschaftlich weitergehen kann“. Vielleicht gebe es ja auch „andere Möglichkeiten“ wie etwa „eine männlich-weibliche Doppelspitze“. Perspektivisch sollten außerdem Fraktions- und Parteispitze personell wieder getrennt werden.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) mahnte die Sozialdemokraten zur Gelassenheit. Sie sollten Ruhe bewahren und gemeinsam mit der Union weiterarbeiten, sagte er dem Handelsblatt. „Es ist doch ganz klar, dass diese Koalition keine Liebesheirat war, allen voran nicht für die SPD“, sagte Brinkhaus. Aber nun komme es darauf an, „überzeugende Ergebnisse“ zu liefern.

AFP