Zeitung: Russische Hacker dringen in Netzwerk von US-Stromversorger ein

Hallo Merkur, warum wird so etwas überhaupt noch berichtet. Es wird langweilig zu sagen, dass immer wieder die Russen die Übeltäter sein sollen. Jeder Staat kann das schon machen. Im "Dark Internet" so kann man in den einschlägigen Computer-Magazinen lesen, kann eigentlich jeder Computerfreak, der ein wenig "Kleingeld" hat und mit der richtigen Anleitung schon viele Sachen anstellen. Es passieren Angriffe auch auf deutsche Einrichtungen, wie Kläranlagen, Krankenhäuser u.v.m. Das wird nur nicht berichtet, weil man die Bürger nicht beunruhigen will. Mit einfachsten Passwörtern ist es scheinbar möglich in technischen Anlagen einzudringen.

Außerdem gibt es sehr viele Staaten, die mit Vorleibe die USA etwas aus der Ruhe bringen wollen.