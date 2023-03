Merkel im Urlaub gesichtet: Sonne tanken mit Ehemann Joachim Sauer

Teilen

Was macht eigentlich Altkanzlerin Angela Merkel? Aktuelle Fotos zeigen die Bundeskanzlerin a. D. mit ihrem Ehemann auf der sonnigen Insel Fuerteventura.

München - Seit dem 8. Dezember 2021 kann sich Angela Merkel Bundeskanzlerin a. D. nennen. Nach 16 Jahren ist sie „außer Dienst“ und so gesehen im Ruhestand. Seitdem hört man nicht mehr allzu viel von ihr. Hin und wieder taucht sie in der Medienlandschaft auf, und in ungewöhnlichen Rollen. So war sie zu Gast bei einem Krimi-Podcast und sprach dort über True-Crime-Fälle. Zuletzt tauchten Bilder von ihr auf, die sie im Urlaub zeigten. Diesmal nicht in Italien, sondern auf Fuerteventura.

Angela Merkel macht mit Ehemann Joachim Sauer Urlaub auf Fuerteventura

Während es in Deutschland mal wieder nass und grau ist, zeigte sich die Ex-Kanzlerin mit ihrem Ehemann Joachim Sauer auf der kanarischen Insel Fuerteventura. Bilder, die die Bildzeitung veröffentlichte, zeigen Angela Merkel und ihren Mann beim Frühstück in einem Hotel. Ein Gast erzählte dem Blatt, dass das Ehepaar in Begleitung von drei Bodyguards war. Seit Merkel nicht mehr im Amt ist, gewinnt man den Eindruck, dass sie ihren neuen Lebensabschnitt entspannt angehen kann. In einem Interview erzählte sie, dass sie nach ihrer Amtszeit darüber nachdenken wolle, was sie interessiere.

Angela Merkel und ihr Ehemann Joachim Sauer im Italien-Urlaub 2015. © Ciro De Luca

Angela Merkel im Urlaub: Florenz, Rom und Südtirol

Dabei scheint Urlaub auf jeden Fall auf ihrem Plan zu stehen. Sie besuchte letztes Frühjahr die Toskana, mit ihrer CDU-Parteifreundin Annette Schavan wurde sie in Florenz gesehen. Danach ging es weiter nach Rom. Selbst der Bürgermeister der italienischen Hauptstadt hieß sie willkommen. Für Angela Merkel scheint Italien ein besonderer Ort zu sein. Regelmäßig machte sie in der Vergangenheit Urlaub in Südtirol oder auch auf der italienischen Insel Ischia.

Zu dem politischen Geschehen äußert sich die Bundeskanzlerin a. D. nur selten. In Hinblick auf ihre Amtszeit verteidigte sie ihre Russland-Politik und räumte auch Fehler seitens der Nato ein. (vk)