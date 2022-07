Angela Merkel in Amsterdam - Ex-Kanzlerin schippert durch die Altstadt und wird zur Ritterin

Angela Merkel ist aktuell in Amsterdam. Die Ex-Kanzlerin ist hier auf verspäteter Abschiedsvisite samt Ritterschlag.

Amsterdam - Mit ihrer Italien-Reise hatte sich Angela Merkel einen großen Wunsch erfüllt. Es war ihr Start in die Zeit nach der Kanzlerschaft. Mit einem fulminanten TV-Interview meldete sie sich zurück. Doch dann wurde es ruhig. Jetzt gibt es wieder Informationen, was die ehemalige Kanzlerin gerade so macht.

Angela Merkel in Amsterdam - Rutte ernennt sie zur Ritterin

Mit einem informellen Besuch in Amsterdam hat sich nun der niederländische Premier Mark Rutte offiziell von Angela Merkel als Bundeskanzlerin verabschiedet. Sie besuchten am Mittwoch das Anne Frank-Haus, das berühmte Rijksmuseum mit Rembrandts Gemälde „Die Nachtwache“ und schipperten über die Amsterdamer Grachten, berichtet die Nachrichtenagentur ANP.

Angela Merkel, ehemalige deutsche Bundeskanzlerin, und Mark Rutte (l), Ministerpräsident der Niederlande, kommen mit dem Boot zum Anne-Frank-Haus in Amsterdam. © Piroschka Van De Wouw/dpa

Auf dem Boot hatte Rutte dem Bericht zufolge noch eine besondere Überraschung für die ehemalige Bundeskanzlerin. Er zeichnete sie mit einem hohen königlichen Orden aus. Merkel sei zum „Ritter Grootkruis im Orden des Niederländischen Löwen“ ernannt worden, wie ANP berichtet. Diese Ehrung werde nur selten überreicht.

Merkel in Amsterdam: Corona verhinderte einen früheren Besuch

Der private Besuch wurde mit einem Abendessen abgeschlossen. Das Amsterdam-Programm war vorher von beiden Seiten abgestimmt worden, sagte ein Sprecher von Rutte.

Merkel ist zwar bereits seit Dezember nicht mehr im Amt, doch die Abschiedsvisite war wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben worden. Rutte hatte sehr eng mit Merkel zusammengearbeitet, seit er 2010 Regierungschef des deutschen Nachbarlandes wurde. (dpa)