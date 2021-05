Vor brisantem Kanzler-Showdown: Merkel spricht JETZT live - „die EU musste durch schwere Krisen gehen“

Live-Ticker

von Andreas Schmid schließen

Laschet, Scholz, Baerbock, Merkel, von der Leyen und Schäuble. Das WDR-Europaforum wartet mit prominenten Gästen auf. Das K-Triell wird mit Spannung erwartet. Alle Infos im Live-Ticker.

Am Donnerstag (20. Mai) steht der 23. WDR Europatag auf dem Programm - mit hochkarätigen Gästen (siehe Erstmeldung vom 20. Mai, 9.50 Uhr).

Um 10.30 Uhr sprach Ursula von der Leyen (CDU), Präsidentin der Europäischen Kommission. Dabei verteidigte sie die in Kritik geratene Impfkampagne der EU (siehe Update vom 20. Mai, 10.53 Uhr).

Um 12.10 Uhr zieht Bundeskanzlerin Angela Merkel* eine Bilanz ihrer Amtszeit.

Um 14 Uhr kommt es zum Triell zwischen Armin Laschet (CDU)*, Olaf Scholz (SPD)* und Annalena Baerbock (Grüne)*

Update vom 20. Mai, 12.33 Uhr: „Ich habe mir vorgenommen, dass wir an einer einheitlichen EU-China-Politik arbeiten“, sagt Merkel angesprochen auf das europäische Verhältnis mit der Volksrepublik. Es gehe um „Verbesserungen im gegenseitigen Marktzugang“, wobei die Beziehungen mit den USA und China keine allzu große Rolle spielten.

Update vom 20. Mai, 12.28 Uhr: Gibt es innerhalb der EU zu viele Krisenzeiten? Man müsse auch das Positive sehen, meint Merkel. Der Euro sowie der Schengen-Raum seien eine starke Idee, waren aber noch nicht krisenerprobt. „Da musste Europa durch eine schwere Krise, um diese Bereiche wetterfest zu machen“. Diese Krisen waren das Migrationsthema sowie die internationale Finanzkrise.

Update vom 20. Mai, 12.24 Uhr: Nun steht Angela Merkels Europapolitik auf der Agenda. Mit Blick auf die Corona-Lage und die eigentlich bei den Ländern liegende nationale Kompetenz sagt Merkel: „Die Europäische Union muss eine Einheit sein, die auch einmal einen Vertrag ändern kann, wenn es notwendig ist.“

Update vom 20. Mai, 12.21 Uhr: Angesprochen auf die europäische Rolle bei internationalen Konflikten sagt die Bundeskanzlerin: „Europa wird sicher nicht alle Konflikte dieser Welt - und der Nah-Ost-Konflikt ist sicher einer der kompliziertesten - auf einmal lösen können.“ Man habe mehr Verantwortung in Afrika wie etwa der Sahelzone übernommen, aber es gibt nach wie vor „Licht und Schatten und viele große Probleme“.

Update vom 20. Mai, 12.17 Uhr: Zu Beginn geht es um die Eskalation im Nah-Ost-Konflikt. „Es gibt das Selbstverteidigunsgrecht Israels und dazu stehen wir. Deshalb ist es richtig, dass sich Israel an dieser Stelle auch sehr massiv zur Wehr setzt.“ Man wolle zur Stabilisierung der Lage vor Ort beitragen, die antisemitischen Äußerungen in Deutschland seien „auf das Schärfste zu verurteilen.“

Update vom 20. Mai, 12.13 Uhr: Gleich spricht Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin äußert sich über das Ende ihrer 16 Jahre andauernden Amtszeit mit gesondertem Fokus auf die Europapolitik.

WDR Europaforum: Von der Leyen - „gemessen daran ist unsere Impfkampagne ein Erfolg“

Update vom 20. Mai, 10.53 Uhr: Zu Beginn des Europaforums sprach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die CDU-Politikerin verteidigte dabei die in die Kritik geratene Impfkampagne der EU*. „Ja, am Anfang gab es viel Kritik. Aber am Ende zählt, dass die Europäische Union ihren 450 Millionen Bürgerinnen und Bürgern Tag für Tag verlässlich Impfstoff liefert und das wir sagen: Wir haben das zusammen geschafft, als Gemeinschaft.“

Die Impfstoffbeschaffung in Deutschland ist an die Strategie der EU gekoppelt. Als im Sommer erste Verträge mit Herstellern wie Biontech/Pfizer ausgehandelt wurden, entschied man sich, die Verteilung auf europäischer Ebene zu vollziehen. Auch in Deutschland wurde die Beschaffung des Vakzins somit an Brüssel delegiert. Ein Überbietungswettbewerb um die Erstzulassung sollte vermieden werden. Die 27 Mitgliedsstaaten der EU setzten auf Gemeinschaft statt Alleingänge - ein Schritt, der von vielen Beobachtern im Sinne des europäischen Geistes gelobt wurde. „Gemessen daran ist unsere Impfkampagne ein Erfolg“, meint die frühere Bundesverteidigungsministerin. „Wir können stolz und dankbar auf das Erreichte sein.“

Auch wenn mittlerweile vieles gut laufe, sei die Corona-Pandemie* insbesondere mit Blick auf die Lage in ärmeren Ländern sowie den tückischen Virusvarianten noch nicht gebannt. Deshalb sei der neue Vertrag mit Biontech/Pfizer geschlossen worden, der der EU bis zu 1,8 Milliarden Dosen Impfstoff liefern wird. Dies sei laut von der Leyen „der größte Impfstoffvertrag weltweit“.

K-Showdown im WDR: Laschet, Scholz, Baerbock und Merkel sprechen

Erstmeldung vom 20. Mai, 9.50 Uhr: Berlin - Rund vier Monate vor der Bundestagswahl* stehen sich am Donnerstag die drei Kanzlerkandidaten am Rande eines Triells gegenüber. Anlass ist das WDR Europaforum, bei dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen wird.

WDR Europaforum: Laschet, Scholz und Baerbock - „weiter so? Alles ganz anders? Irgendwas dazwischen?“

Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) debattieren ab 14 Uhr über ihre europapolitischen Vorhaben für die Zeit nach der Wahl im September. Die Runde „Weiter so? Alles ganz anders? Irgendwas dazwischen?“ wird von WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni moderiert.

Es ist das erste Mal, dass sich Laschet, Scholz und Baerbock direkt gegenüberstehen. In jüngster Vergangenheit waren sie stets allein in Gesprächsrunden wie etwa von ProSieben zu Gast. Erst am Montag stellte sich Laschet in diesem Zusammenhang den Fragen des Privatsenders*. Mit Blick auf die anstehenden Wochen und Monate erklärte der CDU-Chef, er wünsche sich einen fairen und „keinen polarisierenden Wahlkampf - und mit den beiden geht das auch“.

WDR Europaforum: Auch Merkel, von der Leyen und Schäuble sprechen

Bei anderen Gesprächen sind unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble* und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Gast. Seit 1997 findet das WDR Europaforum statt. Das diesjährige Motto lautet „Emanzipation im Krisenkontext - Europas Weg zu mehr Eigenständigkeit“. Die Interviews und Diskussionen laufen zwischen 10.15 und 12.45 Uhr sowie von 13.05 bis 16.00 Uhr in Fernsehstudios in Berlin, Brüssel und Köln - mit Blick auf die Pandemie ohne Studiopublikum.

Veranstaltet wird das WDR Europaforum vom Westdeutschen Rundfunk zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk, dem Südwestrundfunk, dem Österreichischen Rundfunk, phoenix, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament, das die Schirmherrschaft übernommen hat. Das WDR Fernsehen überträgt live, die Rede der Kanzlerin wird außerdem auf phoenix gezeigt. Wir halten Sie zudem in diesem Ticker auf dem Laufendem. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA