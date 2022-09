Einblicke in die Kanzlerin - Merkel veröffentlicht 2024 Memoiren

Von: Stefanie Fischhaber

Persönliche Einblicke ermöglicht die Kanzlerin in ihren geplanten Memoiren. © Daniel Karmann/ dpa

Altkanzlerin Merkel musste viele Krisen meistern. Wie es ihr dabei erging und was sie zu ihren Entscheidungen bewegte, zeigt sie nun in einem Buch.

Berlin - Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie, Klimakrise: Sechzehn Jahre lang prägte Altkanzlerin Angela Merkel Deutschland mit ihren politischen Entscheidungen. Mit Statements wie „Das Internet ist für uns alle Neuland“ und „Wir schaffen das“ blieb sie vielen Bürgern im Gedächtnis. Welche politischen Entscheidungen ihr selbst besonders im Gedächtnis blieben, gibt Merkel nun in einem Buch preis: Sie veröffentlicht ihre politischen Memoiren.

Nach 16 Jahren Kanzlerschaft: Angela Merkel veröffentlicht Memoiren

Über die prägendsten Momente ihrer Kanzlerschaft will Merkel nun ein Buch veröffentlichen. „Ich freue mich, in meinem gemeinsam mit Beate Baumann verfassten Buch zentrale Entscheidungen und Situationen meiner politischen Arbeit zu reflektieren und sie, auch mit Rückgriff auf meine persönliche Geschichte, einer breiten Öffentlichkeit verständlich zu machen“, teilte Merkel am Donnerstag (8. September) mit.

Die gemeinsam mit ihrer langjährigen politischen Beraterin Beate Baumann verfassten Memoiren würden einen exklusiven, persönlichen Einblick in das politische Leben und Wirken Merkels geben, kündigte der Verlag Kiepenheuer & Witsch an.

„Internationale Zeitgeschichte“: Angela Merkel gibt private Einblicke

Nach sechzehn Jahren Amtszeit beendete Angela Merkel zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr ihre politische Karriere. Die Memoiren seien ein „bedeutendes Dokument der internationalen Zeitgeschichte“, kündigte die Verlegerin von Kiepenheuer & Witsch, Kerstin Gleba an. Merkel habe das Land durch dramatische Krisen geführt und „prägte mit ihrem Handeln und ihrer Haltung die deutsche und internationale Politik und Gesellschaft in einzigartiger Weise“.

Ihre Memoiren böten „die historische Chance, persönliche Einblicke in die Hintergründe und Motive des politischen Wirkens Angela Merkels zu gewinnen und zu verstehen, wie ihre politischen Entscheidungen zustande kamen“. Gleba kündigte an: „Zweifelsohne entsteht hier ein bedeutendes Dokument der internationalen Zeitgeschichte.“ Kiepenheuer & Witsch hat sich nach eigenen Angaben die Weltrechte an Merkels Memoiren gesichert. Sie sollen zeitgleich in Deutschland, in den USA, Kanada, Großbritannien und weiteren Ländern erscheinen. (sf/ dpa)