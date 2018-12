Angela Merkel im Kreuzverhör: Fragestunde im Bundestag jetzt im Live-Ticker

Kanzlerin Angela Merkel stellt sich am Mittwoch um 13 Uhr eine Stunde lang im Bundestag den Fragen der Abgeordneten.

13.01 Uhr: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eröffnet die Fragestunde. Er erläutert das Prozedere: Merkel wird erst fünf Minuten lang von den Ergebnissen des G20-Gipfels berichten und einen Ausblick auf den Europäischen Rat geben. Dann sind 30 Minuten Fragen dazu vorgesehen, dann nochmals 30 Minuten Fragen anderer Art.

+++ Angela Merkel beginnt mit dem G20-Gipfel. Es sei ein Abschluss-Kommuniqué gelungen und es sei eine Erklärung zum Klimaschutz abgegeben worden.

+++ Der Europäische Rat tagt morgen und übermorgen. Es gebe sehr große Interessenunterschiede, sagt Merkel. Es gehe um den Brexit, Theresa May werde einen Bericht abgeben. „Wir haben nicht die Absicht, die Austrittserklärung nochmal zu verändern“, sagt Merkel. Dann gehe es um die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion. Zudem würden die Ergebnisse der europaweiten Bürgerdialoge ausgewertet.

+++ Jetzt kommt die erste Frage, und zwar von der AfD. Der Abgeordnete kritisiert das Brexit-Abkommen scharf, da es ungerecht gegenüber den Briten sei. „Dieses Abkommen schürt Zwietracht und Hass im eigenen Volk. Sieht so ein europäisches Friedensprojekt aus?“ Merkel antwortet, sie teile „diese Mischung aus Fakten und Wertungen nicht“ und rechtfertigt das Abkommen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich am Mittwoch (13.00 Uhr) in einer Regierungsbefragung zum zweiten Mal den Fragen der Abgeordneten. Es wird erwartet, dass sie zu Beginn in ihrem einleitenden Statement auf den am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel und den Stand der Brexit-Verhandlungen eingeht. Am Dienstag war sie in Berlin deswegen mit der britischen Regierungschefin Theresa May zusammengetroffen.

Merkel hatte sich im Juni erstmals den Fragen der Abgeordneten gestellt. Die Kanzlerin sagte damals am Ende der zum Teil sehr launigen Fragestunde: „So schade wie es ist, es ist halt zu Ende. Ich komm' ja wieder.“ Rund 30 Fragen hatte Merkel in einer Stunde beantwortet.

Wegen des Vorwurfs, dem Bundestag nicht ausreichend Rede und Antwort zu stehen, war auf Drängen der SPD im Koalitionsvertrag vereinbart worden, dass Merkel dreimal jährlich im Parlament persönlich befragt werden kann. Vorbild ist das britische Unterhaus mit den lebendigen Debatten mit dem Regierungschef.

dpa