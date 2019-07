Zitteranfälle bei Kanzlerin häufen sich - Wagenknecht ehrt Merkel: „Aber irgendwann ...“

Solange man/frau mit dem was unsere Politiker tun, "leben" kann, gibt es ja auch keine Veranlassung dazu. Aber diejenigen, die so tun als würden die von uns allen gewählten Politiker unser Land zu Grunde richten, sollen doch mal zeigen wie es besser geht. In einer Staatsform wie der unserem hat doch jeder die maximal vorstellbaren Freiheiten dazu. Aber immer nur feige Hasstiraden auf die anderen, die den Mumm haben was zu gestalten und zu verändern. Es ist so erbärmlich.