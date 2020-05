Eklat in Finnland: Maltas Botschafter vergleicht Merkel mit Hitler - und tritt zurück

Maltas Botschafter in Finnland hat seinen Job verloren - weil er Kanzlerin Angela Merkel 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs mit Hitler verglich.

Valletta/Helsinki - Von der deutschen Öffentlichkeit bislang unbemerkt hat sich in Finnland ein diplomatischer Eklat zugetragen. Indirekt im Mittelpunkt: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) - und wohl Unmut über Deutschlands Rolle in Europa.

Angela Merkel im Zentrum eines Eklats: Maltesischer Botschafter tritt zurück

Der maltesische Botschafter in Finnland ist Medienangaben zufolge zurücktreten, weil er Merkel mit Adolf Hitler verglichen hat. Michael Zammit Tabona hatte nach Angaben maltesischer Medien in einem mittlerweile gelöschten Facebookpost geschrieben: „Vor 75 Jahren haben wir Hitler gestoppt. Wer wird Angela Merkel stoppen? Sie hat Hitlers Traum erfüllt! Europa zu kontrollieren.“

Hitler-Vergleich kostet Botschafter den Job: Malta will sich bei Deutschland entschuldigen

Maltas Außenminister Evarist Bartolo bestätigte der Zeitung Times of Malta am Sonntag, dass der Botschafter zurückgetreten sei und dass an Deutschland eine Entschuldigung für den „unsensiblen“ Kommentar geschickt werde. Am Freitag wurde in Europa das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren gefeiert.

dpa/fn