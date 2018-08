So ticken Merkels Mann Joachim Sauer und ihre beiden Stiefsöhne

Die tagelange Abstinenz der Kanzlerin hat eines gezeigt: Die deutschen Bürger haben ein Bedürfnis danach zu wissen, wo Angela Merkel steckt, auch wenn sie nur ihren privaten Urlaub verbringt. Wir stellen ihre Familie vor.

München/Berlin - Angela Merkel sitzt seit 2005 im Berliner Kanzleramt. Das sind ganze 13 Jahre. Sie stieg zur mächtigsten Frau der Welt auf, machte Deutschland wirtschaftlich stark und wird als „Flüchtlingskanzlerin“ in die Geschichtsbücher eingehen - allerdings auch als Kanzlerin, die viel Gegenwind bekommt. Doch während sich andere Staatschefs wie Donald Trump oder Emmanuel Macron bei vielen öffentlichen Auftritten mit ihren Partnern oder im Falle Trumps sogar neben Melania mit ihren Kindern zeigen, weiß man über das Privatleben von Angela Merkel so gut wie nichts.

Der Kanzlerin ist das ein Anliegen. Privat ist privat. Merkel ist da bodenständig, hält ihre Familie aus der Öffentlichkeit heraus. Für viele macht sie das mit Sicherheit auch sympathisch. Die 63-Jährige und ihre Familie zeigen: Sie sind eben nicht die, die alles mit der Welt da draußen teilen müssen und die Türen für die Regenbogenpresse öffnen wollen.

Angela Merkel und Joachim Sauer: Im Urlaub in München abgetaucht

Fast nur einmal im Jahr interessieren sich auch die Klatschblätter für Merkel: Wenn sie in den Sommerurlaub fährt. Dann geht sie in Tirol zumeinst mit ihrem Mann Joachim Sauer wandern. Bilder zeigen sie in Fischerkappe und Wanderers-Kluft.

Doch was ist in diesem Jahr los? Sauer wurde zwar mitsamt einem seiner Söhne in dem angestammten Hotel in Südtirol erwartet. Allerdings ohne Angela Merkel. Beiden wurde schon eine Ehe-Krise angedichtet, doch dann fanden sich beide plötzlich auf Fotos in der bayerischen Staatsoper in München wieder. Zudem schickten Leser Merkur.de Fotos, auf denen die Kanzlerin offensichtlich im Münchner Luxushotel Bayerischer Hof zu sehen ist. Urlaub also mal etwas anders beim Ehepaar Merkel/Sauer. Bei diesem Wetter kann man auch in Deutschland entspannen.

+ Ein Leserfoto zeigt Angela Merkel im Münchner Luxushotel Bayerischer Hof. © Privat

Merkel und Sauer: Hochzeit im Dezember 1998

Was ist also bekannt? Angela Merkel ist in zweiter Ehe mit dem Quantenchemiker Joachim Sauer (68) verheiratet. 1984 lernten sie sich kennen und am 30. Dezember 1998 heirateten sie schließlich, berichtet die Bunte. Die Ehe der beiden blieb kinderlos. Doch was viele nicht wissen: Merkel musste nicht auf den Spaß mit Kindern verzichten, denn ihr Mann brachte zwei Söhne mit in die Ehe. Und: Merkel ist nicht nur die „Mutti der Nation“, sondern sogar schon Großmutter. Stiefsohn Adrian (41) soll schon zweifacher Vater sein.

2018 kam fast die ganze Familie zu Merkels Ernennung

Bei Merkels vierter Ernennung zur Bundeskanzlerin Anfang 2018 kam (fast) die ganze Familie nach Berlin, stärkte der zuletzt stark in die Kritik gekommenen Kanzlerin von der Ehrentribüne aus den Rücken. Neben Stiefsohn Daniel (43) war auch Angela Merkels Mutter Herlind Kasner (89) dabei. Wer fehlte war Adrian. Er hält sich offenbar vollständig aus der Öffentlichkeit heraus. Bilder existieren nicht.

+ Regierungssprecher Steffen Seibert, Büroleiterin Beate Baumann, Herlind Kasner, Mutter von Kanzlerin Merkel, Daniel Sauer, Joachim Sauer, Ehemann von Kanzlerin Merkel und Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, sitzen auf der Ehrentribüne vor der Wahl der Bundeskanzlerin im Reichstagsgebäude. © picture alliance / Kay Nietfeld/ / Kay Nietfeld

Adrian hat aber einen eigenen Wikipedia-Eintrag - und zwar als zeitgenössischer deutscher Künstler. Zwischen 1997 und 2003 studierte er demnach Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. 2004 gründete er mit Kollegen die bis 2007 bestehende Produzentengalerie Amerika in Berlin. Er lebt und arbeitet in Leipzig.

Joachim Sauer als Gatte der Kanzlerin

Daniel dagegen begleitet seinen Vater Joachim Sauer und Angela Merkel immer wieder zu den Wagner-Festspielen in Bayreuth. Er sieht seinem Vater sehr ähnlich. Winkte bei Merkels neuerlicher Ernennung am 14. März 2018 im Bundestag mit Oma Herlind um die Wette.

Bleibt noch Joachim, Merkels Mann: Er ist Quantenchemiker sowie Physikochemiker, publizierte mehrere hundert wissenschaftliche Arbeiten. Zu seinen Co-Autoren gehört auch eine gewisse Angela Merkel. Joachim Sauer begleitete seine Frau Anfang Januar 2006 erstmals auf einer Auslandsreise, die sie als Kanzlerin nach Wien unternahm. Am 13. Juli 2006 zeigte sich der stille Mann im Hintergrund beim Besuch des US-Präsidenten George W. Bush in Stralsund das erste Mal innerhalb Deutschlands zu einem offiziellen Anlass.

