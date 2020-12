„Sie hat Europa verändert!“: Italien feiert plötzlich Angela Merkel - was dahintersteckt

Lange war Deutschland in Italien ein Reizthema - und das Gesicht dazu Kanzlerin Angela Merkel. Doch zum Jahreswechsel hat sich der Wind komplett gedreht.

Migrations-Streit oder Euro-Krise: Lange blickten große Teile Italiens mit Unmut auf Deutschland .

mit Unmut auf . Im Laufe des Corona-Jahres hat sich das geändert. Die wichtigste Zeitung des Landes kürte Kanzlerin Angela Merkel gar zu einer der „Frauen des Jahres 2020“.

hat sich das geändert. Die wichtigste Zeitung des Landes kürte gar zu einer der „Frauen des Jahres 2020“. Der Grund für den Stimmungswandel ist recht klar auszumachen. So oder so markiert der Umschwung wohl eine erfreuliche Normalität.

München/Rom - An sich ist es eine wunderbare Nachricht: Rund 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es in der EU offenbar keine allzu verhärteten Feindbilder mehr. Welches Nachbarland beliebt oder unbeliebt ist - es hängt eben von der aktuellen politischen Großwetterlage ab.

Das passende aktuelle Beispiel zur Diagnose ist Italien. Und Deutschland mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Lange war die Bundesrepublik für einen großen Teil des Meinungs-Mainstreams in dem Land ein Ärgernis. Zunächst die Euro-Krise, dann die Verwerfungen der ersten Corona-Welle, in der Deutschland einen Exportstopp für auch in Italien dringend benötigte Güter verhängte. Doch der Wind hat sich schnell und kräftig gedreht: Italiens größte Tageszeitung, der Corriere della Sera, hat Merkel dieser Tage zu einer der „Frauen des Jahres“ gekürt.

Angela Merkel plötzlich „Frau des Jahres“ in Italien: Kanzlerin nun Retterin der europäischen Demokratie

Im zugehörigen Artikel spart das Blatt nicht mit Lob. Die Kanzlerin habe „in der Pandemie Europa verändert“, heißt es darin. Sie sei zumindest in einigen ihrer 15 Kanzlerjahre die „größte Leaderin auf der globalen Bühne gewesen“.

Respekt verdiente sich Merkel, dem Bericht nach zu urteilen, in Italien unter anderem für die deutsche Bewältigungsstrategie in der Corona-Krise - selbst, wenn sich an dieser zuletzt Zweifel mehrten. Wichtiger noch war aber offenbar der innereuropäische Krisen-Kurs. Konkret das milliardenschwere EU-Rettungspaket.

Centodieci donne del 2020 - celebri o sconosciute, leader o simboli, innovatrici o resilienti, tutte speciali. https://t.co/mLkO9O8ECg @Corriere — beppe severgnini (@beppesevergnini) December 27, 2020

Deutschland habe „die Europäer zusammengehalten und sie zu einem massiven gemeinsamen Wiederaufbaufonds überredet“, schreibt Corriere della Sera. Und - keine halben Sachen - damit „eine Lösung zur Verteidigung der Demokratie auf dem ganzen Kontinent“ erreicht.

Angela Merkel: Deutschland-Bild in Italien änderte sich schlagartig - „deutsche Hegemonie“ kein Grund zur Sorge

Allein steht das Leitmedium mit dieser Ansicht nicht. So berichtete der deutsche Italien-Korrespondent der taz, Michael Braun, bei ihm seien Bestellungen italienischer Medien über jubilierende Merkel-Porträts eingegangen. Eine Debattenwebseite habe einen Text angefragt, „der uns erklärt, dass sie weit und breit die einzige Führungspersönlichkeit von Weltformat ist“.

Braun zitierte zudem einen Kommentar der Zeitung Il Foglio aus dem Mai. Unter der Überschrift „Merkel und das Wunder vom gut gewordenen Deutschland“ urteilte das Blatt, die „deutsche Hegemonie“ sei zum ersten Mal seit langer Zeit „ein Prozess, der nicht voller Sorge betrachtet wird“.

Deutschland-Bild in Italien wendet sich massiv: Nun steht Österreich in der Kritik

Fast vergessen scheinen da Meinungsverhältnisse, die erst einige Monate zurückliegen. Selbst wenn der Corriere einräumt, Merkel sei weder fehlerlos noch „eine Heilige“ - vor kurzem herrschte noch ein ganz anderer Tonfall. Noch im April nutzte Populist Matteo Salvini die Stimmung und ätzte: „Von Deutschland bekommen wir nichts – außer zwei Finger in die Augen gedrückt.“ Im Streit um die „Corona-Bonds“ warf der bekannte Schauspieler Tullio Solenghi Deutschland in einem vielbeachteten Video vor, „kaltherzig“ und „arrogant“ zu agieren. Und im Juni mahnte Giuseppe Conte Merkel, er sei derjenige, der in Italien „die Bücher führt“.

Mittlerweile haben sich in der EU andere Allianzen verfestigt: Zuletzt agierten vor allem Deutschland, Frankreich und Italien einträchtig. Das Nachsehen hat dabei bisweilen Österreich, das das EU-Corona-Paket im Sommer zusammen mit den „sparsamen“ Nordländern fast zum Kippen brachte. Manch einer vermutete im Streit um Ski-Spaß über Weihnachten eine Retourkutsche.

Möglich, dass sich dieses Bild beim nächsten größeren EU-Knatsch wieder ändert, ob es nun um Migration oder weitere monetäre Hilfen geht. Aber das spricht ja auch für eine gewisse Normalität unter Freunden: Bayern und Berlin etwa liegen bisweilen auch im Clinch - und ziehen dann wieder am selben Strang. Und das sogar im Verlauf einer einzigen großen Corona-Krise. (fn)

Bei Merkur.de ziehen Experten zum Jahreswechsel auch Bilanz über das politische Erbe Angela Merkels: Einschätzungen zu den wichtigen Zukunftsthemen Pflege (mit VdK-Präsidentin Verena Bentele und den Pflegearbeitgebern), Klima (mit Stimmen von Fridays For Future und aus dem DIW) sowie Rente (mit Beiträgen der Experten Peter Bofinger und Bernd Raffelhüschen) lesen Sie unter den jeweiligen Links.