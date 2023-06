Früherer Russlandpolitik zum Trotz: Merkel erhält von Söder wichtigen Orden

Von: Stephanie Munk

Teilen

Markus Söder überreicht Altkanzlerin Angela Merkel heute den Bayerischen Verdienstorden. Ihre Beziehung zu Bayern nimmt damit eine versöhnliche Wendung.

München – Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Beziehung zu Bayern nimmt heute eine versöhnliche Wende: Am Mittwoch (21. Juni) wird die 68-Jährige den Bayerischen Verdienstorden bekommen. CSU-Vorsitzender Markus Söder wird ihn ihr in der Münchner Residenz überreichen.

Angela Merkel (CDU, frühere Bundeskanzlerin) bekommt von Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, den Bayerischen Verdienstorden überreicht. © Sven Hoppe/dpa

Mitte Mai, als die Verleihung publik wurde, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei zur Begründung: „Angela Merkel erhält den Bayerischen Verdienstorden für ihren Einsatz zum Wohl des bayerischen Volkes in einer Zeit, die von nahezu nie gekanntem Ausmaß internationaler Krisen geprägt war“, und ergänzte: „Ebenso war und ist sie als erste Bundeskanzlerin in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein Vorbild für Gleichberechtigung.“

Verdienstorden für Angela Merkel: Denkwürdiger Moment mit Stoiber, Seehofer, Söder

Das Verhältnis der Bayern und der CSU zu Merkel war immer wechselhaft. Unvergessen bleibt das berühmte Wolfratshauser Frühstück bei Edmund Stoiber 2002. Merkel überließ damals Stoiber die Kanzlerkandidatur, Stoiber scheiterte. 2005 kam dann Merkel als Kanzlerin zum Zug und bleib es 16 Jahre lang.

2015 war auch so ein denkwürdiger Moment: Der damalige CSU-Chef Horst Seehofer knöpfte sich beim CSU-Parteitag auf offener Bühne Merkels Flüchtlingspolitik vor und ließ sie dastehen wir ein Schulmädchen.

Durchwachsen war lange auch Söders Verhältnis zur Altkanzlerin. Einig waren sie sich aber in Sachen Corona, als beide einen recht strengen Kurs fuhren. Bilder für die Ewigkeit wurden außerdem bei Merkels Besuch bei Söder am Chiemsee geschaffen, gemeinsamen Schiff- und Kutschenfahren inklusive.

Angela Merkel: Die wichtigsten Momente ihrer Karriere Fotostrecke ansehen

Für Merkel regnet es derzeit Auszeichnungen - Wüst kam Söder zuvor

Für Merkel regnet es derzeit beinahe schon Auszeichnungen. Von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bekam sie das Großkreuz in besonderer Ausführung überreicht – der höchste deutsche Orden für persönliche Leistungen. Wegen Merkels früherer Russland- und Energiepolitik gab es daran auch Kritik.

Und am 16. Mai erhielt Merkel in Köln den NRW-Staatspreis aus den Händen von Hendrik Wüst, der mittlerweile mahnte, die CDU müsse zur Politik der Mitte von Merkel zurückkehren und damit CDU-Chef Friedrich Merz an den Karren fuhr.

Merkel erhält Orden über Orden - der aktuelle Kanzler Olaf Scholz (SPD) dagegen muss sich Kritik für sein Treffen mit den chinesische Regierungschef Li Qiang anhören: Bei „Maischberger“ äußerte Marie-Agnes Strack-Zimmermann ihren Unmut darüber. (smu)