Angela Merkel im Bundestag von AfD-Politiker heftig angegangen - sie verteidigt Flüchtlingspolitik

(CDU) stellt sich am 18. Dezember im den Fragen der Abgeordneten. Es ist bereits die fünfte Regierungsbefragung mit der Bundeskanzlerin in dieser Wahlperiode.

in dieser Wahlperiode. Die Themen der aktuellen Sitzung sind heikel.

Update von 14.23 Uhr:Angela Merkel (CDU) geht nicht davon aus, dass die Kassenbelegpflicht rasch abgeschafft werden kann. Merkel verwies am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag darauf, dass mit dieser Bonpflicht gegen Steuervergehen vorgegangen werde. Es könne nicht akzeptiert werden, dass dem Fiskus bei einem Verzicht massiv Mehrwertsteuereinnahmen entgehen würden, sagte sie auf die Frage des FDP-Abgeordneten Christian Dürr.

Update von 14.23 Uhr: Merkel hat ihren auch in der Union umstrittenen Kurs verteidigt, bei der Einführung des schnellen Internetstandards 5G den chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei nicht grundsätzlich auszuschließen. „Ich bin gegen den prinzipiellen Ausschluss eines Unternehmens. Aber ich bin dafür, dass wir alles tun, um die Sicherheit zu gewährleisten“, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag auf eine Frage der SPD-Abgeordneten Sabine Poschmann. Sie vertraue auf die deutschen Sicherheitsbehörden - „wenn ich das nicht mehr tue, dann wäre es wirklich schlecht“.

Ihre Haltung sei: „Nicht von vorneherein einfach sagen: Ein Unternehmen kommt überhaupt nicht in Frage. Aber auf der anderen Seite da nicht blind zu sein, sondern schon auch den Vertrauensaspekt mit im Auge zu haben“, betonte die Kanzlerin. Auf die Frage, ob China etwa wirtschaftliche Konsequenzen angedroht habe, falls Huawei ausgeschlossen werde, sagte Merkel: „Mir gegenüber ist von Druck durch die chinesischen staatlichen Stellen nichts geäußert worden.“

Update von 13.45 Uhr: Es ist das erste große Thema der Regierungsbefragung:

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Entscheidung, die deutschen Grenzen in der Flüchtlingskrise 2015 nicht geschlossen zu haben, erneut verteidigt. „Ich glaube, dass Deutschland sehr vielen Menschen in Not geholfen hat. Dass dazu eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung stattgefunden hat“, sagte Merkel am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag auf die Frage des AfD-Abgeordneten Gottfried Curio. Er wollte wissen, ob sie eine persönliche Mitverantwortung für eine Zahl von mehr als 800.000 aufgeklärten Zuwanderer-Straftaten zwischen 2014 und 2018 anerkenne, die aus seiner Sicht durch Grenzsicherung hätten verhindert werden können.

Merkel ergänzte, die Bundesregierung habe an der Ordnung und Steuerung der Migration gearbeitet und werde dies weiter tun. Die Zahlen zeigten auch, „dass diese Arbeit nicht umsonst ist, sondern dass sie durchaus Erfolge zeitigt“, sagte sie unter Beifall unter anderem aus den Reihen der Unionsfraktion. Als Kanzlerin sei sie für das politische Geschehen im Land immer mitverantwortlich, betonte Merkel. „Da bin ich auch froh darüber, dass ich ein so wichtiges Amt bekleiden darf.“ Die Betrachtungsweisen dessen, was 2015 und den folgenden Jahren geschehen sei, seien unterschiedlich.

Angela Merkel: Regierungsbefragung im Bundestag

Erstmeldung: Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht ab Mittwochmittag in der Regierungsbefragung den Abgeordneten Rede und Antwort. Die Hauptthemen der Sitzung sind die Verlängerung der Mietpreisbremse, eine Neuaufteilung der Maklerkosten bei Kauf, sowie eine Aktuelle Fragestunde zu Hass-Postings.

Zum Auftakt wird Angela Merkel in der Regierungsbefragung voraussichtlich eine Bewertung des jüngsten EU-Gipfels abgeben. Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass Merkel dreimal jährlich im Parlament persönlich befragt werden kann. Es ist bereits die fünfte Regierungsbefragung mit Angela Merkel in dieser Wahlperiode.

Zuletzt erklärte sich Angela Merkel im Juni in einer Regierungserklärung. Dabei waren die Themen weit gestreut. Sie reichten von der Pkw-Maut über die Tabakwerbung bis hin zum Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat.

