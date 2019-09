Merkel wirbt bei Haushaltsdebatte für mehr Klimaschutz: „Wird Geld kosten...“

Hallöchen. So so ... die Frau Katrin Göring-Eckardt von den Grünen will also die Geldbörse bis auf den letzten Cent umkrempeln und herausholen was dort eh nie bereit lag. Und dies für das " hehre Ziele" des Klimaschutzes. Ich hole geschichtlich ein wenig aus. In der Vergangenheit gab es ähnlich sinnlose Projekte - der geneigte Leser mag die Analogie erkennen.

Vor 65 Jah­ren - Ge­wal­ti­ge Spat­zen­aus­rot­tung in Chi­na

Vor ca. 65 Jahren beschloss der Chinese Mao Tsetung, dass die Spatzen im gesamten China ausgerottet werden mussten. Grund war die Behauptung, dass Spatzen China das ganze Getreide wegfressen würden. Wenn man sie töten würde, würde man tonnenweise Getreide sparen.

Jagd auf die Spatzen

Und damit begann der ganze Spektakel: Menschen aus ganz China schleppten Leitern herbei und warfen die Spatzennestern mitsamt Eiern einfach auf dem Boden. Natürlich konnte kein einziges Ei durch den Aufprall am Boden überleben. Wohin man sah, in der Stadt, im Wald, sogar auf Hausdächern - Menschen, die gegen Töpfe und Trommeln schlagen und damit einen derartigen Krach verursachen, dass die Spatzen sich nicht trauten, irgendwo zu landen und schließlich vor Erschöpfung tot auf den Boden fielen. Manche Menschen machten sogar mit Gewehren jagt auf Spatz. Die wehrlosen Spatzen starben wie am Fließband. 401 160 Spatzen wurden in 3 Tagen in der Hauptstadt Peking getötet.

Die Rache der Natur

Doch die Natur rächte sich schon bald an China. Bevor Wissenschaftler Mao Tsetung klarmachen konnten, was für negative Folgen die Spatzen Ausrottung auf China Auswirkungen machen konnte, war es zu spät. Riesige Scharen von Insekten überfielen das Land und in kürzester Zeit brach eine Hungersnot aus. Es kostete 30 Millionen Menschen das Leben. Man schaffte die Insektenplage dann damit ab, indem man Spatzen von Russland nach China transportierte. Bis heute hat sich der Spatz in China noch nicht vollkommen erholt, der Spatz steht auf der roten Liste.

Quelle:

Sammy35 (kindersache)(2012): "Vor 58 Jah­ren - Ge­wal­ti­ge Spat­zen­aus­rot­tung in Chi­na" [18.03.2019]

Nicht das einer denkt man habe aus dieser Historie etwas gelernt. Nein. Das ganze Spektakel wiederholt sich - Menschen aus ganz Deutschland schleppen Leitern herbei und werfen die CO2 Moleküle mitsamt einfach auf dem Boden. Natürlich kann kein einziges CO2 durch den Aufprall am Boden überleben. Wohin man sieht, in der Stadt, im Wald, sogar auf Hausdächern - Menschen, die gegen Töpfe und Trommeln schlagen und damit einen derartigen Krach verursachen, dass sich CO2 nicht traut, irgendwo zu landen und schließlich vor Erschöpfung tot auf den Boden fällt. Manche Menschen machten sogar mit Gewehren jagt auf CO2. Das wehrlose CO2 stirbt wie am Fließband.

Gruß, ℋ𝒶𝓈𝔦.