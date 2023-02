„Das ist der Schlüssel“: Krim-Angriff soll Putins Sturz im Ukraine-Krieg besiegeln

Von: Mark Stoffers

Gezielt Angriffe auf die Krim sind nach Ansicht eines Ex-US-Generals der Schlüssel zum Erfolg für die Ukraine im Kampf gegen Russland. © Uncredited/afp

Für Ex-US-General Ben Hodges ist die Krim der Schlüssel zum Erfolg für die Ukraine im Krieg gegen Russland. Gezielte Nadelstiche müssten russische Nachschublinien abschneiden.

München – Ex-US-General Ben Hodges ist davon überzeugt, dass die Ukraine noch in diesem Sommer in der Lage sein wird, den Krieg gegen Russland zu drehen und Wladimir Putins Sturz in Form einer militärischen Niederlage herbeizuführen. Das erklärte er in einem Interview mit Peter Salmajew, Direktor der Eurasia Democracy Initiative, und dem ukrainischen Militärblogger Taras Berezovets mit Blick auf die aktuelle Lage und zukünftige Szenarien im Ukraine-Krieg.

Des Weiteren deutete der General an, welche Optionen die Ukraine im Kampf gegen Russland hat, um gezielte Nadelstiche gegen Schwachstellen von Putins Armee zu setzen und so Russlands Angriffskrieg ein Ende zu bereiten.

Putins Sturz im Ukraine-Krieg: „Über lange Strecken präzise Angriffe“ gegen Russland führen

Hodges Meinung nach ist „das Wichtigste die Fähigkeit, über lange Strecken präzise Angriffe durchzuführen“, wie der Militärexperte über eine mögliche Strategie im Ukraine-Krieg gegen Russland und einen mögliche Sturz Putins sagte. Dabei sei zweitrangig, ob diese Angriffe abseits der aktuellen Lage, per Kampfjet, Drohne oder Raketensystemen erfolgen. Das Ziel dieser Angriffe durch die Ukraine sollte es laut Hodges sein, Russlands Nachschubrouten und Hauptquartiere anzugreifen.

Das Resultat solcher Attacken hinter den Frontlinien im Krieg in der Ukraine wäre ihm zufolge verheerend für die Armee von Wladimir Putin, da die „russische Armee schlagartig in ihrer Effektivität eingeschränkt“ wäre.

Krieg in der Ukraine aktuell: Russlands Frühjahrsoffensive steht wohl bereits in den Startlöchern

Möglicherweise ist diese Taktik auch eine Möglichkeit, um die aktuell befürchtete Frühjahrsoffensive zum Jahrestag des Kriegs in der Ukraine zum Stocken oder gar zum Erliegen zu bringen. Dass Russland kurz vor einer neuen Offensive in der Ukraine steht, bezweifeln nur noch wenige. Die Frage nach dem „ob“ stellt sich wohl nicht mehr. Vielmehr sei es eine Frage, wann und wo Russlands Großoffensive startet und welche Hauptziele für den Vormarsch ausgegeben werden.

Auch auf Seiten der Ukraine erwartet man einen Angriff Russlands. Ein anonymer ukrainischer Militärbeamter hat in der US-Zeitschrift Foreign Policy auf die Gefahr verwiesen und sogar einen möglichen Zeitraum in den Ring geworfen. „In den nächsten zehn Tagen erwarten wir eine neue, riesige Invasion“, zitierte die Zeitschrift den Beamten. Auch Jonatan Wsewiow, der Generalsekretär des estländischen Außenministeriums, zeigte sich laut der Zeitschrift besorgt: „Etwas kocht im Osten.“

Hodges hingegen zeigt sich wenig überzeugt von Russlands Rache in Form einer großen Frühjahrsoffensive. Selbst wenn der Kreml bis zu 300.000 neue Kämpfer für die russische Armee rekrutieren könnte, so mangelt es doch an Logistik und Erfahrung auf dem Schlachtfeld. Eine große Armee sei nicht zwingend eine starke Armee, ließ Hodges verlauten.

Ende des Ukraine-Kriegs: „Die Krim ist der Schlüssel“ für Russlands Niederlage und Putins Sturz

Stattdessen wagte der ehemalige US-General einen Ausblick in Zukunft und lieferte ein Szenario, wie der Ukraine-Krieg zu einem erfolgreichen Ende für Kiew, Putins Sturz und Russlands Niederlage kommen könnte. „Wenn sie die Krim erobern, und ich glaube, das gelingt noch in diesem Sommer, dann wird alles fallen“, mutmaßte Hodges im Interview und betonte daraufhin: „Die Krim ist der Schlüssel.“

Die Erklärung von Hodges, warum gerade die Krim der Schlüssel zum möglichen Ende des Ukraine-Kriegs sei, lautet: Über die Krim verlaufe eine wichtige Nachschublinie für russische Truppen. Mit bereits von den USA zugesagten Langstreckenwaffen könne die Ukraine die 2014 von Russland unrechtmäßig annektierte Halbinsel im Schwarzen Meer zurückerobern. Russland erhalte noch über eine Landroute durch die Südostukraine Nachschub für die Front. Auch hier müssten Langstreckenwaffen zum Einsatz kommen.

Sollte dieses Szenario wirklich eintreffen, könnte ein Ende des Kriegs in der Ukraine Wirklichkeit werden und die Prognose vom berühmten Politologen Francis Fukuyama eintreffen, dass „Putins Niederlage höchstens eine Frage der Zeit ist“. (mst)