Neue Eskalationsstufe nach Angriff auf Grenzregion? Putins „Bluthund“ fordert zu Kriegsverbrechen auf

Von: Victoria Krumbeck

Russland und die Ukraine weisen sich nach dem Angriff auf zwei russische grenznahe Dörfer gegenseitig die Schuld zu. Russische Nationalisten fordern den Kreml zu harten Vergeltungsmaßnahmen auf.

München/Washington - Der Angriff auf zwei grenznahe Dörfer in der russischen Region Brjansk könnte eine neue Eskalationsstufe im Ukraine-Krieg auslösen. Laut russischen Berichten ist bei dem Angriff ein Mensch ums Leben gekommen. Bis zu sechs Menschen wurden als Geiseln festgehalten. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB machte am Donnerstag (2. März) „ukrainische Nationalisten“ dafür verantwortlich.

Kiew weist die Schuld von sich und behauptet, dass Russland ein Problem mit russischen Partisanen entwickle. Die unübersichtliche Situation und die Reaktion des Kremls auf den Anschlag nutzen nationale Gruppen wie etwa Wagner aus. Der tschetschenische Führer Ramsan Kadyrow fordert den Kreml dazu auf, Zivilisten anzugreifen.

Angriff auf Brjansk: Wagner-Chef sieht „rote Linie“ überschritten - Aufforderungen zu Kriegsverbrechen

Wie geht der Kreml mit dem Angriff auf die russische Region Brjansk um? Für diese Frage scheinen die nationalistischen Gruppen in Russland eine Antwort zu haben. Der Finanzier der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, sagte, dass Russland der Ukraine erlaubt habe, seine „roten Linien“ zu verletzen, wie das Institute for the Study of War (ISW) berichtete. Prigoschin nutzte die Gelegenheit aus, um Wagner-Söldner zu fördern. Russische Beamte wie der Krim-Besatzungschef Sergej Aksjonow und Ramsan Kadyrow sowie Militärblogger forderten den Kreml auf, „die Sicherheitsmaßnahmen auszuweiten und Vergeltungsaktionen durchzuführen“, wie das ISW schrieb.

Der russische Präsident Wladimir Putin (l) und der tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow (r) im Jahr 2017. © Alexei Druzhinin/dpa

Kadyrow, der auch „Putins Bluthund“ genannt wird, forderte den Kreml auf, Zivilisten anzugreifen, damit die verantwortlichen Täter bestraft werden. Somit forderte er Russland direkt dazu auf, Kriegsverbrechen zu begehen. Kadyrow machte schon in der Vergangenheit klar, dass Russland den Krieg gewinnen werden. Derweil machten russische Militärblogger klar, dass sie weitreichendere Konsequenzen fordern.

So legten sie dem Kreml nahe, ein oberstes Oberkommando zu bilden. Dieses solle sicherstellen, dass Russland den Krieg gewinnen werde. Einige andere forderten die Bildung eines Mordkommandos. Nach Angaben des ISW soll es für die Ermordung von ukrainischen Beamten zuständig gemacht werden.

Angriff auf russische Grenzregion: Putin ruft nationalen Sicherheitsrat ein

Auf die Frage, ob sich der Status der russischen „militärischen Spezialoperation“ in „Krieg“ ändere, wollte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nicht antworten. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die Angriffe auf die Region als einen „Terroranschlag“ deklariert, der von „Neonazis und ihren Besitzern“ verübt wurde. Der Berater des ukrainischen Präsidenten, Mykhailo Podolyak, bezeichnete die Anschuldigungen Russlands als eine „bewusste Provokation“. Russland wolle damit lediglich seine Bevölkerung erschrecken, um den Einsatz in der Ukraine weiterhin zu legitimieren.

Weder die russischen noch die ukrainischen Angaben können unabhängig überprüft werden. Für Freitag (3. März) soll Putin den nationalen Sicherheitsrat einberufen haben. Die neue Situation ermöglicht es dem russischen Präsidenten, besondere Vorkehrungen in Russland zu treffen. Die Experten des ISW halten sogar eine offizielle „Kriegserklärung“ gegen die Ukraine für möglich. (vk)