Nach Angriffen auf Regierungsviertel in Brasília: Baerbock sichert Lula Unterstützung zu

Baerbock betonte den Zusammenhalt von Demokratien. © IMAGO/M. Popow

Im Regierungsviertel der brasilianischen Hauptstadt Brasília kam es zu Angriffen von Anhängern des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro. Außenministerin Annalena Baerbock sagt dem neuen Präsidenten Luiz Inácio Lula Solidarität zu.

Berlin - «Als Demokratien halten wir fest zusammen», betonte die Grünen-Politikerin aus Hannover am Montag in einer Pressekonferenz in Berlin. Eine Woche nach dem Ende der Amtszeit Bolsonaros hatten radikale Anhänger des rechten Ex-Militärs am Sonntag das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasília gestürmt. Sie drangen in den Kongress, den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz Palácio do Planalto ein. Medienberichten zufolge brachten Sicherheitskräfte die Gebäude nach mehreren Stunden wieder unter Kontrolle. Rund 230 Verdächtige wurden festgenommen.

Baerbock betonte in Berlin, es sei ein «feiger und gewalttätiger Angriff auf das Herz der brasilianischen Demokratie» gewesen. Die Bundesregierung verurteile diesen aufs Schärfste. «Egal, wo auf der Welt Demokratien angegriffen werden, ist dies immer auch ein Angriff auf unsere Freiheit und auf unsere Werte.» (dpa)