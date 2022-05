Lambrecht: Deutschland gibt sieben Panzerhaubitzen 2000 an Ukraine ab

Angst vieler Menschen vor Atomkrieg: Baerbock äußert Verständnis

Annalena Baerbock

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat geäußert, dass sie die Angst vieler Bürger vor einem Atomkrieg nachvollziehen könne.

Berlin in Deutschland - "Vor unserer Haustür führt eine Atommacht einen brutalen Angriffskrieg", sagte sie dem Hamburger Nachrichtenmagazin "Spiegel". "Wem das keine Angst macht, der ist entweder unehrlich oder hat die Lage nicht verstanden, in der Europa seit dem 24. Februar ist."

"Ich verstehe, dass man in einem Land, dem so lange vergönnt war, in Frieden zu leben, Sorgen hat. Mir geht es nicht anders", sagte die Grünen-Politikerin. Daher müsse auch über Worst-Case-Szenarien gesprochen werden. Zwar habe der russische Präsident Wladimir Putin seine Rhetorik schon vor Jahren verschärft, "aber in der gegenwärtigen Situation eines heißen Krieges muss man solche Drohungen natürlich noch ernster nehmen".



Ziel der westlichen Politik sei die Deeskalation, sagte Baerbock weiter "Wir wollen ein Übergreifen des Kriegs auf andere Länder verhindern. Daher müssen wir Putin deutlich machen, dass wir unser Bündnisgebiet mit allem, was wir haben, verteidigen."

Mit Blick auf künftige Ausgaben für die Bundeswehr zeigte sich Baerbock weiterhin skeptisch über das Ziel, jedes Jahr zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren. "Zwei Prozent der Wirtschaftskraft für Militär auszugeben bedeutet, dass wir in einer Rezession weniger ausgeben würden. Dann erreichen wir zwar die Prozentzahl, haben aber noch keinen einzigen Hubschrauber gekauft."



Deswegen solle nicht ein wenig aussagekräftiges Zwei-Prozent-Ziel ins Grundgesetz geschrieben, sondern das 100-Milliarden-Sondervermögen. "In manchen Jahren werden wir dadurch mehr als zwei Prozent ausgeben, in anderen vielleicht etwas weniger."



"Die 100 Milliarden sind für die Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit da, und zwar ausschließlich", sagte sie. Dazu gehöre, der Kauf von 35-Kampfjets, Hubschraubern, die auch fliegen, oder Munition im zweistelligen Milliardenbereich. "Dazu gehört aber auch, dass wir uns zum Beispiel gegen Cyberangriffe schützen."



Baerbock vertrat damit auch die Linie ihrer Partei. Die Grünen hatten sich auf ihrem Länderrat am vergangenen Samstag zum Sondervermögen bekannt, die Festschreibung des Zwei-Prozent-Ziels im Grundgesetz aber abgelehnt. jp/bk

Lambrecht: Deutschland gibt sieben Panzerhaubitzen 2000 an Ukraine ab



Deutschland will sieben Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine abgeben. Das kündigte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Freitag während ihres Besuchs in der Slowakei an. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten dafür soll ab nächster Woche in Deutschland erfolgen.

Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums zufolge handelt es sich nicht um Geschütze, die derzeit in der Bundeswehr der aktiven Truppe zur Verfügung stehen, sondern um Haubitzen, die derzeit in der Heeresinstandsetzung repariert werden. Sie sollen eine bereits angekündigte Lieferung der Niederlande von fünf Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine ergänzen.



Einen genauen Termin für die Lieferungen aus Deutschland nannte das Bundesverteidigungsministerium zunächst nicht. "Sobald die Instandsetzung abgeschlossen ist, können sie abgegeben werden", sagte ein Sprecher lediglich.



Er wies darauf hin, dass eigentlich auch die Bundeswehr selbst die Geschütze für die Landes- und Bündnisverteidigung dringend benötige. Gleichzeitig solle aber die Ukraine "so wirkungsvoll wie möglich" unterstützt werden, da gelte es "eine entsprechende Balance zu wahren". Mittelfristig solle die Bundeswehr für die Lieferungen einen Ersatz erhalten.



Es gehe um weitere "Solidarität gegenüber der Ukraine, die diesen brutalen Angriffskrieg zu erleiden hat", sagte Lambrecht auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem slowakischen Verteidigungsminister Jaroslav Nad und ihrer niederländischen Kollegin Kajsa Ollongren. Daher wolle Deutschland gemeinsam mit den Niederlanden dazu beitragen, "dass sie mit Panzerhaubitzen 2000 in Zukunft kämpfen kann".



Die Ausbildung ukrainischer Soldaten soll laut Verteidigungsministerium in der Bundeswehr-Artillerieschule Idar-Oberstein erfolgen. Sie solle mit Rücksicht auf die Lage in der Ukraine "möglichst zügig" ablaufen, sagte der Ministeriumssprecher in Berlin. Normalerweise dauere eine solche Ausbildung 40 Tage, bei entsprechenden Vorkenntnissen seien aber Verkürzungen möglich.



Die "Bild"-Zeitung hatte am Donnerstag berichtet, die in der Instandsetzung befindlichen deutschen Haubitzen sollten bis Ende Juni einsatzbereit sein. Die Bundeswehr verfügt demnach über insgesamt rund hundert Haubitzen 2000, von denen allerdings nur 40 derzeit einsatzbereit seien.



Lambrecht bekräftigte bei ihrem Besuch in der Slowakei darüber hinaus auch die Bereitschaft zu einem sogenannten Ringtausch. Dabei würden osteuropäische Staaten etwa Kampfpanzer sowjetischer Bauart liefern, die dem ukrainischen Militär vertraut sind und Deutschland im Gegenzug die Streitkräfte der liefernden Staaten seinerseits mit entsprechenden Waffenlieferungen unterstützen. Deutschland sei "mit sehr vielen Verbündeten im Gespräch, was wir noch liefern können", sagte Lambrecht.



In Zusammenarbeit mit der Slowakei wurde dieses Verfahren bereits angewandt. Das Land hat der Ukraine S300-Flugabwehrsysteme geliefert, dafür wurde eine Patriot-Einheit der Bundeswehr in die Slowakei entsandt, um dort die Luftverteidigung sicherzustellen. Auch die Niederlande erklärten sich bereit, ein Patriot-Luftabwehrsystem an die Slowakei abzugeben. "Die Nato steht geschlossen zusammen", sagte Lambrecht. Die Ministerin versicherte, "dass wir bereit sind, jeden Zentimeter des Bündnisgebiets konsequent zu verteidigen".



Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad dankte Lambrecht und Ollongren für ihre "hervorragende Unterstützung bei der Erhöhung unserer Verteidigungsfähigkeit" durch die Verlegung der Patriot-Raketen. "Das dient der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Verteidigung der Ostflanke der Nato", sagte er.



Der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter begrüßte die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung der Panzerhaubitzen. Dies sei etwas "was die Ukraine dringend braucht", sagte er dem TV-Sender "Welt". Zusätzlich solle Deutschland aber "auch Leopard 1-Panzer und Marder liefern und einen Ringtausch mit Tschechien und Polen organisieren". Zudem sollten Anträge der Industrie für direkte Lieferungen "von Leopard 1 und Marder schnell genehmigt werden". bk/bfi