Skurrile Verwirrspiele im Kreml: Putin misstraut offenbar sogar seinen Bodyguards

Von: Maximilian Kurz

Der russische Staatspräsident Wladimir Putin fühlt sich nicht einmal vor seinen eigenen Bodyguards sicher. © AFP

Der russische Sicherheitsdient FSO bewacht Wladimir Putin rund um die Uhr. Berichten zufolge hegt der Kremlchef dennoch Misstrauen.

Moskau - Der russische Staatspräsident Wladimir Putin sorgt sich laut Medienberichten um seine Sicherheit. Nicht nur äußere Gefahren scheinen Putin zu beunruhigen; er steht auch seinen internen Beschützern kritisch gegenüber.

Putin: Bodyguards angeblich oftmals nicht über Aufenthaltsort informiert

Wie sehr der russische Präsident offenbar seinem eigenen Sicherheitsdienst misstraut, zeigt ein aktueller Bericht. Witali Brischatji, ehemaliger FSO-Offizier, äußerte sich im TV zu Putins Ängsten. Er erklärte dem unabhängigen russischen Fernsehsender Dozhd, dass selbst Putins Wachleute oft nicht über dessen genauen Aufenthaltsort Bescheid wissen. Das Interview griff unter anderen n-tv auf.

Als kurioses Beispiel nennt Brischatji das Vorgehen des Präsidenten bei einem Krim-Besuch. Putins Ankunft wurde an den beiden Flughäfen Simferopol und Sewastopol, die mehr als 100 Kilometer voneinander entfernt liegen, angekündigt. Ebenso hätte sich Putin im letzten Moment für ein anderes Transportmittel entscheiden können. Auch eine Seereise wäre möglich gewesen. „Das zeigt, wie sehr Putin um sein Leben fürchtet“, wurde der ehemalige Personenschützer Brischatji zitiert.

Putin in Sorge: Sicherheitslücken im Kreml

Angeblich erschweren aber nicht nur ungenaue Angaben zu Aufenthaltsorten dem Sicherheitspersonal die Zusammenarbeit mit dem Staatspräsidenten. Auch falsche Botschaften würden im Kreml immer wieder gestreut. So kann es laut dem ehemaligen Putin-Bodyguard passieren, dass der FSO die Nachricht erhalte, Putin würde sich in seiner Residenz ausruhen. Wenn sich die Sicherheitskräfte dann an diesem Ort einfinden, sei der Präsident schon längst über alle Berge.

Witali Brischatji überwachte nach seiner Aussage einige prominente Wohnhäuser auf der Krim. Als Hundeausbilder des FSO sorgte er für den Schutz der Immobilien des FSB-Chefs Alexander Bortnikow, des ehemaligen Präsidenten Dmitri Medwedew sowie um das Heim von Staatspräsident Putin.

Putin angeblich in ständiger Angst: Bunkeraufenthalte und Vorkoster als Vorkehrungen

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine verbreitet Putin Angst und Schrecken in Europa. Doch wie Merkur.de bereits im März 2022 berichtete, lebt der Despot allem Anschein nach selbst in ständiger Angst. Laut Gilles Bragard, dem Gründer des „Club des Chefs des Chefs“, lässt Putin jede Speise vorkosten. Somit vertraut er nicht einmal angesehensten internationalen Spitzenköchen, die weltweit für Monarchen und Staatschefs kochen.

Der bekannte Moskauer Politikwissenschaftler Waleri Solowei behauptete, dass sich Putin und seine Familie oft in einer High-Tech-Bunkeranlage im Altaigebirge aufhalten. Diese soll sich im Grenzgebiet zwischen Kasachstan, der Mongolei, China und Sibirien befinden. Ukrainische Geheimdienste vermuten, dass Putin regelmäßig in einem Versteck im Ural sei. Überprüfen lässt sich das nicht.