„Angst vor dem Tod“: Putin fürchtet sich vor Atomanschlag auf Ukraine

Von: Bona Hyun

Teilen

Ein FSB-Agent enthüllt: Putin hat Angst vor dem Einsatz nuklearer Waffen im Ukraine-Krieg. © Sergei Chirikov/Mikhail Metzel/dpa (montage)

Folgt ein atomarer Anschlag auf die Ukraine? Insider des russischen Geheimdienstes FSB enthüllen, dass Putin Angst vor dem Einsatz nuklearer Waffen hat.

New York – Die Sorge vor dem Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Krieg, laut eines ehemaligen US-Generals in die vierte Phase eintritt, wächst. Ein Insider des Föderalen Dienstes für Sicherheit der Russischen Föderation (FSB) hält eine nukleare Ausweitung des Ukraine-Kriegs jedoch für unwahrscheinlich. Nach Informationen des FSB-Agenten fürchte sich Putin vor dem Einsatz nuklearer Waffen im Ukraine-Krieg. Die Angst um sein eigenes Leben, sei einer von mehreren Gründen, warum der Kreml-Chef keinen Atomschlag auf die Ukraine verüben werde, schrieb der anonyme Agent in einem Brief.

Atomschlag auf Ukraine: Warum Putin sich vor dem Einsatz von Nuklear-Waffen fürchtet

Der vielleicht bald gestürzte Putin würde sich laut dem FSB-Agenten zu sehr vor dem Tod fürchten, um einen Atomschlag mit weltweiten Auswirkungen auszulösen. Dem FSB-Agenten zufolge würde Putin sogar seinen engsten Vertrauten nicht in seine Nähe lassen. Wenn sich jemand selbst vor den engsten Vertrauten fürchte, werde die Person ihr eigenes Leben und das Leben der Geliebten nicht durch einen Atomkrieg in Gefahr bringen, heißt es in dem Brief, der dem Nachrichtenportal Newsweek vorliegt.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges ist die Angst vor einem Atomschlag präsent. Bei den jüngsten Angriffen auf die Ukraine hatten russische Raketen das Atomkraftwerk Saporischschja getroffen und die Infrastruktur der Ukraine beschädigt. Große Teile in Kiew haben derzeit keinen Strom, weil die Versorgung durch den Raketenangriff unterbrochen wurde. Die Situation im Ukraine-Krieg hatte sich zudem nach dem Raketeneinschlag auf Polen verschärft. Russland und die Ukraine hatten einander für den Abschuss der Rakete verantwortlich gemacht.

Atomschlag im Ukraine-Krieg: Historiker glaubt nicht an nukleare Ausweitung

Doch dass es trotz der schweren russischen Angriffe zu einem Atomkrieg 2022 kommen wird, stellt der FSB-Agenten infrage. Putin könne die Entscheidung über die Verwendung atomarer Waffen für einen Atomkrieg 2022 nicht alleine treffen. Zum Hintergrund: In Moskau gilt laut ndaktuell das „Drei-Koffer-Prinzip“. Neben dem russischen Präsidenten müssen auch der Verteidigungsminister oder der Generalstabschef ihre Zustimmung für einen Atomschlag erteilen. Der FSB-Agent bezweifelt außerdem, dass die nuklearen Waffen aus Russland eingesetzt werden können und überhaupt richtig funktionieren.

Auch der Historiker Ian Kershaw glaubt nicht an eine nukleare Ausweitung des Ukraine-Krieges. „Dieses Risiko wäre für Putin viel zu hoch, damit würde er seine eigene Vernichtung provozieren. Denn beim Einsatz einer Atombombe – welcher Art auch immer – müsste Russland damit rechnen, dass sich der Westen revanchiert. Diese Entscheidungsprozesse hätte er dann nicht mehr unter Kontrolle“, sagte er im Gespräch mit t-online.de.

Angst vor Atomkrieg: FSB-Agent enthüllt im Brief angeblich Informationen über Putin

Bislang ließen sich die Informationen des FSB-Agenten nicht bestätigen. Die Newsweek hat auf Anfrage an das Außenministerium der Russischen Föderation über den Brief und die allgemeine Situation noch keine Rückmeldung erhalten. Der Brief des FSB-Agenten sei laut Newsweek auf den 4. März 2022 datiert, kurze Zeit nach Beginn des Ukraine-Kriegs.

Der FSB Agent soll den Brief an Vladimir Osechkin, einem russischen Menschenrechtler geschickt haben. Geteilt wurde der Brief scheinbar per Mail an die Newsweek von Igor Sushko, der Mitglied beim Think Thank „Wind of Change Research Group“ ist und Zugriff auf den Brief hatte. Bereits am 6. März konnten Christo Grozev, ein FSB-Agent, und weitere seiner Kollegen bestätigen, dass der Brief von einem FSB-Agenten verfasst wurde.

Es ist nicht erkennbar, welche Ausmaße der Ukraine-Krieg annehmen kann oder wann ein Ende des Ukraine-Kriegs näher rückt. In den vergangenen Monaten hatte die Politik des Westens versucht, die Ukraine mit Moskau an den Verhandlungstisch zu bekommen. Doch von Verhandlungsgesprächen mit Putin, der kürzlich von gleich zwei Verbündeten bloßgestellt hat, der ukrainische Präsident Selenskyj bisher abgesehen.