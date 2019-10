Mysteriöses Amri-Selfie vor Merkels Haus aufgetaucht - Verdacht steht im Raum

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt am 19.12.2017 auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin an der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Anschlags teil. Bei dem Anschlag vor einem Jahr war der Attentäter Anis Amri mit einem gestohlenen Laster in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gefahren. Zwölf Menschen wurden getötet, fast 100 verletzt.

© dpa / Maurizio Gambarini