Ex-Sportlerin bald Saarland-Chefin? SPD-Kandidatin hält bis heute einen Leichtathletik-Rekord

Von: Andreas Schmid

SPD-Spitzenkandidatin zur Saarland-Wahl: Anke Rehlinger. © Oliver Dietze/dpa

Anke Rehlinger hält einen Landesrekord im Kugelstoßen, will aber auch bei der Landtagswahl im Saarland hoch hinaus. Die SPD-Spitzenkandidatin im Porträt.

Saarbrücken - Man muss bis in die 1990er Jahre zurückgehen, um den letzten saarländischen Ministerpräsidenten von der SPD zu finden. Von 1985 bis 1998 war Oskar Lafontaine Regierungschef in Saarbrücken. Als er zum Bundesfinanzminister berufen wurde, übernahm übergangsweise Reinhard Klimmt. Er und damit auch die SPD wurden 1999 allerdings abgewählt. Seitdem liegt das Ministerpräsidentenamt in den Händen der CDU - aktuelle Umfragewerte deuten jedoch auf eine deutliche Wahlschlappe der CDU hin. Anke Rehlinger will das ändern. Sie ist Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten für die anstehende Landtagswahl am 27. März (alle Infos im News-Ticker). Die SPD-Politikerin im Porträt.

Landtagswahl im Saarland: SPD schickt Hans-Vize Rehlinger ins Rennen

Rehlinger ist 1976 im saarländischen Wadern geboren und trat mit 22 Jahren der SPD bei. In ihren ersten politischen Jahren bekleidete sie Ämter als Kreisvorsitzende sowie im Landesverband der Jusos, der Jugendorganisation der SPD.

Auch im Landesverband der SPD machte sich Rehlinger einen Namen. Als stellvertretende Vorsitzende stellte sie die SPD schon 2017 als Spitzenkandidatin zur Landtagswahl auf. Gegen CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte Rehlinger allerdings keine Chance. Weil „AKK“ ein Jahr nach der Wahl in die Bundespolitik wechselte, übernahm Tobias Hans. Ihn will Rehlinger nun herausfordern - nun auch als erste Vorsitzende der Saar-SPD. Seit 2014 ist sie außerdem stellvertretende Ministerpräsidentin und Landesministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr.

Landtagswahl im Saarland: SPD-Kandidatin hält Leichtathletik-Rekord

In ihren Jugendjahren war Rehlinger übrigens eine begnadete Sportlerin. Sie gehörte zu den besten Leichtathletinnen im Saarland. Bis heute hält sie den saarländischen Rekord im Kugelstoßen (16,03 Meter) sowie den Jugendrekord im Diskuswurf (49,18 Meter). „Sport gehörte bei mir schon immer dazu“, sagt Rehlinger selbst.

Anke Rehlinger 2016 bei den Saarlandmeisterschaften im Kugelstoßen. In der Altersgruppe W40 gewann sie den Wettbewerb mit einer Weite von 10,53 Metern. © Becker&Bredel/Imago

Landtagswahl im Saarland: SPD und Rehlinger in Umfragen vorn - Koalition ohne CDU?

In den Umfragen kurz vor der Landtagwahl lag Rehlingers SPD übrigens vor der CDU. Amtsinhaber Hans sah im TV-Duell vor der Wahl in den guten Umfragewerte für Rehlinger ein Kompliment „für die gute Arbeit der gesamten Regierung“. Im Saarland regiert eine große Koalition aus CDU und SPD. Ein Bündnis, das auch nach der Landtagswahl nicht ausgeschlossen ist. Ebenso möglich ist aber eine Ampel-Koalition mit SPD, Grünen und FDP wie auf Bundesebene. Rechnerisch scheint auch Rot-Rot-Grün mit der Linkspartei anstelle der FDP möglich.

Die Umfragen will Rehlinger indes nicht überbewerten. Am 15. März sagte sie der Saarbrücker Zeitung: „Die einzig wichtige Umfrage nennt sich Landtagswahl und findet am 27. März. statt.“ (as)