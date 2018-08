Umstrittene Ankerzentren starten in Bayern - Kritik bleibt

Die umstrittenen Ankerzentren in Bayern gehen in Betrieb.

Seehofers zentrales Projekt

In Bayern gehen die umstrittenen Ankerzentren in Betrieb. Der Freistaat setzt damit eines der zentralen Asylprojekte von Bundesinnenminister Seehofer um - und will das Vorbild für schnellere Entscheidungen in Asylverfahren geben. Die Kritik bleibt.