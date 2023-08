„RICO“: Trump könnte nun über Mafia-Gesetz stolpern

Von: Stefan Krieger

Teilen

Das jüngste Strafverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump beruht auf einem Gesetz, das sich gegen die organisierte Kriminalität richtet.

Atlanta – Fani Willis hat harte Maßnahmen gegen Donald Trump ergriffen. In einem Schriftsatz mit 13 Anklagepunkten wirft die Staatsanwältin aus Atlanta, der Hauptstadt von Georgia, dem ehemaligen US-Präsidenten vor, versucht zu haben, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 im Südstaat der USA zu beeinflussen. Die afroamerikanische Juristin berief sich dabei auch auf ein Gesetz, das ursprünglich zur Bekämpfung organisierter Kriminalität konzipiert wurde.

Willis legt dem umfrageführenden republikanischen Bewerber für die Präsidentschaftswahl 2024 nicht nur Straftaten wie Verschwörung zur Fälschung, Verschwörung zur Falschaussage und Anstiftung zum Verstoß gegen einen Amtseid vor, sondern auch Verstöße gegen ein als „RICO“ (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act – Gesetz über kriminelle Machenschaften und korrupte Organisationen) bekanntes Gesetz. Es richtet sich gegen organisierte Kriminalität, also etwa Verbrecherbanden. Das Gesetz sieht Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren vor. Willis hat es in ihrer Karriere als Staatsanwältin wiederholt genutzt, unter anderem gegen den bekannten Rapper Young Thug aus Atlanta.

Donald Trump weist alle Vorwürfe von sich und spricht mal wieder von „Hexenjagd“ © IMAGO/Rich Graessle

Trump könnte Teil einer kriminellen Vereinigung sein

Besonders heikel ist ein Straftatbestand aus dem RICO-Gesetz deshalb, weil es der Anklage damit möglich ist, gegen mehrere Angeklagte gleichzeitig als Teil einer kriminellen Vereinigung vorzugehen. Somit betrifft die Anklage nicht nur Donald Trump selbst, sondern auch ehemalige hochkarätige Mitarbeiter, darunter die Anwälte Rudy Giuliani und John Eastman, der ehemalige Stabschef des Weißen Hauses Mark Meadows und Sidney Powell, ein weiterer Anwalt.

RICO im Bundesstaat Georgia ist eine Variante des bundesstaatlichen RICO-Gesetzes, des Anti-Mafia-Gesetzes aus dem Jahr 1970. Verkürzt dargestellt verbieten beide Gesetze jedem, Teil einer Organisation zu sein, die Verbrechen zu begeht. In der Anklageschrift werden Trump, Giuliani, Meadows, Eastman, Powell und andere beschuldigt, nach Trumps Wahlniederlage eine solche „kriminelle Ad-hoc-Organisation“ gebildet zu haben, die eine Zeit lang nur einem einzigen Zweck diente: dem Versuch, Trumps Sieg in Georgia mit illegalen Mitteln zu sichern.

Nicht nur Trump: Staatsanwaltschaft hat RICO-Gesetz schon mehrfach genutzt

Die Anwendung des RICO-Gesetzes in Georgia ist das Markenzeichen von Staatsanwältin Willis. Bevor sie Anfang 2021 zur obersten Staatsanwältin von Fulton County gewählt wurde, hatte Willis einen Fall von organisierter Kriminalität gegen zwölf Lehrer öffentlicher Schulen in Atlanta zur Anklage gebracht. Die Pädagogen wurden beschuldigt, die Ergebnisse ihrer Schüler bei standardisierten Tests zu fälschen, um das Ansehen ihrer Schulen zu verbessern. Damals argumentierte Willis, die Lehrer hätten gegen das RICO-Gesetz des Bundesstaates Georgia verstoßen hätten, indem sie das Schulsystem, ein „rechtmäßiges Unternehmen“, für Betrügereien benutzt hätten. Elf Pädagogen wurden daraufhin verurteilt.

Staatsanwältin Fani Willis erläuterte die Anklage gegen Donald Trump und 18 weitere Personen. © IMAGO/Michael Blackshire

Trumps Anwälte rügten die Staatsanwaltschaft, weil sie sich angeblich auf politisch voreingenommene Zeugen im Verfahren vor der Grand Jury verließ. Und weil sie ein Dokument, in dem der Fall gegen Trump detailliert beschrieben wurde, bereits am Montag (14. August) veröffentlicht hatte, noch bevor die Anklage offiziell verkündet wurde.

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

„Die Ereignisse, die sich heute zugetragen haben, waren schockierend und absurd“, schrieben die Anwälte Drew Findling, Jennifer Little und Marissa Goldberg in einer Erklärung. „Wir freuen uns auf eine detaillierte Überprüfung dieser Anklageschrift, die zweifellos genauso fehlerhaft und verfassungswidrig ist, wie dieser gesamte Prozess.“

Fani Willis aber bleibt hart. Die Staatsanwältin sagte am Montagabend, dass Donald Trump und der Rest der Angeklagten nun bis zum 25. August Zeit haben, um sich selbst zur Anklageerhebung zu äußern – und dies persönlich vor Ort. (skr)