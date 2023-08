Anklage in Georgia: Trump trifft am Gefängnis in Atlanta ein

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump tritt in den USA erneut zur Wahl an - trotz zahlreicher juristischer Baustellen. © Sue Ogrocki/AP/dpa

Nach einer Anklage im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug im US-Bundesstaat Georgia, stellt sich der frühere US-Präsident Donald Trump im Bezirksgefängnis in Atlanta den Behörden.

Atlanta/Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump ist am Bezirksgefängnis in Atlanta eingetroffen, um sich dort nach einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs den Behörden zu stellen.

Trumps Wagenkolonne erreichte am Abend (Ortszeit) das Gefängnisgebäude in der Hauptstadt des Bundesstaates Georgia, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Dort muss der republikanische Präsidentschaftsbewerber das formale Prozedere, das einer Anklage folgt, über sich ergehen lassen. Dazu gehört die Aufnahme seiner Personalien. Auch ein Polizeifoto ist möglich. Trump kann die Stadt danach aber wieder verlassen.

Dass der Republikaner für das Prozedere anders als bei vorherigen Anklagen nicht vor Gericht, sondern in einem Gefängnis erscheinen muss, hat zumindest von der Außenwirkung eine neue Qualität. Trump wurde in Atlanta mit 18 weiteren Beschuldigten wegen seiner Versuche angeklagt, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen. dpa