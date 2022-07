Annäherung im Pazifik: Südkoreas Außenminister reist nach Japan

Teilen

G20-Gipfel am 8. Juli auf Bali: Südkoreas Außenminister Park Jin (r.) mit seinen Amtskollegen Yoshimasa Hayashi aus Japan (m.) und Antony Blinken aus den USA (l.) © IMAGO / Kyodo News

Südkoreas Außenminister Park Jin reist ins Nachbarland Japan. Präsident Präsident Yoon Suk Yeol hatte erklärt, die Beziehungen verbessern zu wollen.

Seoul - Südkoreas Außenminister Park Jin reist nächste Woche zum ersten Mal seit dem Antritt der neuen Regierung in Seoul ins Nachbarland Japan. Geplant sei ein Treffen mit seinem Amtskollegen Yoshimasa Hayashi, um über die bilateralen Beziehungen und die Situation auf der koreanischen Halbinsel zu beraten, teilte das Außenministerium am Freitag mit. Auch wolle Park das Mitgefühl Seouls zum Tod des früheren japanischen Premierminister Shinzo Abe übermitteln. Abe war vergangene Woche Opfer eines Attentats geworden. Park wird demnach von Montag bis Mittwoch in Japan sein.

Die Regierungen Japans und Südkoreas, die beide wichtige US-Verbündete sind, misstrauen einander. Der Hintergrund sind unter anderem ein Disput um die Entschädigung koreanischer Zwangsarbeiter während der japanischen Kolonialherrschaft in Korea (1910 bis 1945) und ein Handelsstreit. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hatte nach seiner Wahl im März erklärt, die Beziehungen zu Japan verbessern zu wollen. Er trat sein Amt im Mai an.

Der US-Regierung ist an einer Annäherung der beiden Länder gelegen. Washington will angesichts wachsender Spannungen im Streit um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm und des Machtstrebens Chinas Sicherheitskooperation mit seinen asiatischen Partnern vertiefen. (dpa)