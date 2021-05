Baerbock-Dilemma: Schon 3000 Änderungsanträge - Grünen-Mitglieder fordern radikaleres Wahlprogramm

Migration und Klima im Fokus

von Andreas Schmid schließen

Die Grünen schweben aktuell auf der Erfolgswelle. Nach starken Umfragewerten drohen der Partei nun aber womöglich unruhigere Zeiten. Der Parteitag könnte unangenehmer werden als gedacht.

München - Vom 11. bis 13. Juni findet der digitale Parteitag der Grünen statt, auf dem unter anderem Ko-Chefin Annalena Baerbock offiziell als Kanzlerkandidatin bestätigt wird. Vor einigen Wochen schien es noch so, als werde das Online-Treffen so harmonisch wie die Klärung der K-Frage ablaufen, doch mittlerweile gibt es auch bei den Grünen Gegenwind. Es soll bereits mehr als 3000 Änderungsanträge des Wahlprogramms geben. Der Parteitag vor der Bundestagswahl könnte unangenehmer werden als erwartet.

Grüne: Wahlprogramm auf dem Prüfstand? Schon 3000 Änderungsanträge eingereicht

Als die Grünen Mitte März ihr vorläufiges Parteiprogramm vorgestellt hatten, ahnten Baerbock und ihr gleichgestellter Ko-Vorsitzende Robert Habeck wohl noch nicht, wie sehr sie die Inhalte des 136 Seiten umfassenden Papiers noch beschäftigen sollten. Die Kernthemen beinhalteten unter anderem ein Klimaschutz-Sofortprogramm samt Kohle-Ausstieg schon 2030 statt 2036 sowie einer Ausbauoffensive für erneuerbare Energien; eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten oder eine Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro.

Alles insgesamt traditionell grüne Themen, weswegen der Widerspruch aus der eigenen Partei nicht allzu groß sein sollte. Doch wie der Spiegel berichtet (Ausgabe 20/2021), hat es seit Vorstellung des Wahlprogramms mehr als 3000 Änderungsanträge gegeben. Die Versuche von Baerbock, Streitereien über Inhalte zu minimieren, drohen zu scheitern. Teile der Basis fordern weitreichende Änderungen.

Grüne: Änderungsanträge zum Wahlprogramm - Migration, Klima & Co.

Die Änderungsanträge kommen wohl vor allem aus dem linken Flügel innerhalb der Partei. So will etwa Jian Omar, Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Migration und Flucht in Berlin, das Abschiebeabkommen mit Afghanistan beenden und jede Zusammenarbeit mit syrischen Behörden ad acta legen. Bezogen auf die Flüchtlingslage in der Türkei fordert Omar „legale Fluchtwege für die Geflüchteten, die dort festsitzen.“ Statt „Außengrenzen sichern“ soll im Programm stehen: „Außengrenzen durchlässig machen“.

Weitere Anträge appellieren zu einem konsequenteren Handeln bei der Einsparung von CO2. In einem Änderungsantrag der grünen Jugend soll von einem „verbindlichen Mietenstopp auf Bundesebene“ die Rede sein. Da ein ähnliches Vorhaben in Berlin vor Kurzem sogar vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, dürfte dieser Vorschlag nicht bei allen der rund 106.000 Grünen-Mitglieder:innen für tosenden Applaus sorgen. Die jeweiligen Anträge werden momentan teils noch überarbeitet und dann Mitte Juni zur Abstimmung vorgelegt.

Partei Mitglieder (Stand: Jahreswechsel 2020/21; Quelle: dpa) SPD 404.305 CDU 399.110 CSU 137.010 Grüne 106.000 FDP 66.000 Linke 60.350 AfD 32.000

Grüne: „Das ist ein Dilemma“ - Wie viel Radikalität, wie viel Wandel ist möglich?

Die Änderungsanträge kommen für die Grünen zur Unzeit. Auch wenn die Causa Boris Palmer die Partei etwas aufgewirbelt hat und Baerbock zusehends mit kritischen Stimmen konfrontiert wird, strotzen die Grünen derzeit eigentlich nur so von Positivität und Selbstbewusstsein. In den aktuellen Umfragen rangiert die momentan schwächste Oppositionspartei teils sogar vor der Union. Die Zustimmungswerte für Annalena Baerbock sind besser als die ihrer Herausforderer und das Kanzleramt scheint greifbar. „Ich weiß nicht, warum in dieser für uns sehr guten Lage mehr als 3000 Änderungsanträge nötig sein sollen“, klagt daher ein nicht namentlich genannter Spitzenpolitiker der Partei. „Das ist ein Dilemma“, konstatiert ein Mitglied der Parteiführung. Ein Dilemma, das Baerbock nun lösen muss.

Die Grünen stehen vor einer Grundsatzfrage, wie sie schon mehrere eher linke Parteien erlebt haben, wenn sie nach mehr Macht strebten. Wie viel Radikalität, wie viel Wandel ist möglich? Geht es nach den Antragssteller:innen braucht es inhaltliche Anpassungen. Ob diese allerdings auch von der potenziellen Wählerschaft akzeptiert werden, ist unklar. Wollen die Grünen ins Kanzleramt, sind sie zwangsläufig auf Stimmen von Wähler:innen angewiesen, die in der Vergangenheit ihr Kreuz bei CDU & Co. gemacht haben. Und das weiß auch der politische Gegner, der mit aller Macht einen Stimmenabgang im eigenen Lager verhindern will.

+ Haben die Änderungsanträge womöglich Folgen für die gern öffentlich propagierte Harmonie innerhalb der Partei? Robert Habeck und insbesondere Annalena Baerbock müssen den Parteitag klug moderieren. © Mike Schmidt/imago-images

Grüne: Ohne „Deutschland“ ins Kanzleramt? Wirbel um Änderungsantrag

Union und FDP, Koalitionspartner im Kabinett Merkel II, übten vor Kurzem schon harsche Kritik an den Änderungsideen vereinzelter Grünen-Mitglieder:innen. 300 Personen hatten gefordert, den Wahlspruch „Deutschland. Alles ist drin.“ anzupassen und die Bundesrepublik aus selbigem zu streichen. „Im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch in seiner Würde und Freiheit. Und nicht Deutschland“, hieß es in der Begründung. Obwohl dieser Antrag nur von 300 Menschen unterzeichnet wurde und wohl ohnehin keine Chance auf Zustimmung gehabt hätte, nahm ihn die politische Konkurrenz entschieden auseinander.

„Regieren wollen ohne Bekenntnis zum Land - was kommt als Nächstes?“, schrieb etwa Markus Blume, Generalsekretär der CSU. Er warf den Grünen ein „gestörtes Verhältnis zum Vaterland vor“. FDP-Amtskollege Volker Wissing meinte: „Die Grünen sind gegen Deutschland, wollen aber hier gewählt werden und regieren!?“ Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner konterte in Richtung Union: „Unser Programm kritisieren, ohne selbst eins zu haben. Dass sich die CDU so sehr mit unserem Programmentwurf auseinandergesetzt hat, ehrt uns natürlich.“ Auf dem Parteitag im Juni werden sich dann auch die Grünen intensiv mit ihrem Wahlprogramm beschäftigen müssen. (as)