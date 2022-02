Baerbock äußert sich klar zu Impfpflicht - geht es jetzt schnell?

Bundestagsdebatte am Freitag denkbar

Von Bettina Menzel schließen

Außenministerin Annalena Baerbock hat sich am Montag für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Die Grünen hoffen auf einen Start der Bundestagsdebatte am Freitag.

Berlin/Ludwigsfelde - Kommt die allgemeine Impfpflicht noch? Erste Zweifel werden bereits laut - doch im Bundestag könnten die Zeichen jetzt doch zumindest auf eine schnelle Entscheidung stehen: Während sich prominente Grünen klar für eine allgemeine Impfpflicht positionieren, schlägt die Union einen „gestuften Impfmechanismus“ vor. SPD-Fraktionschef Ralf Mützenich hält einen Beschluss zur Impfpflicht im Bundestag noch vor Ostern für möglich - wenn sich „alle konstruktiv verhalten“.

Allgemeinen Impfpflicht noch vor Ostern? Baerbock positioniert sich klar

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte am Montag nach einem Besuch in einem Krankenhaus im brandenburgischen Ludwigsfelde, es sei gut, dass im März die Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeeinrichtungen komme. Baerbock ergänzte jedoch, dass dies nicht ausreichen werde. „Wir brauchen eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland, damit wir all diejenigen schützen, die seit zwei Jahren alles gegeben haben, das Gesundheitssystem aufrecht zu erhalten.“

Unterstützung erhält sie von ihren Parteikollegen. Grünen-Parteichefin Ricarda Lang etwa sagte, das Ziel sei, Ende der Woche über die verschiedenen Anträge zur Impfpflicht debattieren zu können. Sie fügte hinzu, dass sie sich freuen würde, wenn die Frage der Impfpflicht vielleicht weniger als bisher „für parteipolitische Spielchen genutzt“ werde. Der Initiator eines Gesetzentwurfs aus den Reihen der FDP, der Abgeordnete Andrew Ullmann geht hingegen davon aus, dass die Vorlagen erst im März beraten werden können.

Auch SPD-Fraktionschef Ralf Mützenich hält eine erste Lesung zur Impfpflicht diese Woche für „wahrscheinlich nicht mehr möglich“. Es sei „bedauerlich, dass der Vorschlag zur Impfpflicht aus den Reihen der FDP als Erstes angekündigt wurde und nun als Letztes vorgelegt werde, so Mützenich weiter. Allerdings gehe er davon aus, dass der Zeitplan dennoch eingehalten werden könne. Dieser sieht vor, dass noch vor Ostern ein Beschluss zur allgemeinen Impfpflicht stehen soll.

Corona-Impfpflicht: Welche Vorschläge bereits vorliegen

Bislang gibt es drei Vorschläge aus den Reihen der Ampel-Fraktion. Die ersten beiden sehen eine Impfpflicht ab 18 sowie ab 50 Jahren vor. Der dritte Antrag will eine Impfpflicht komplett ablehnen. In der vergangenen Woche legte auch die Unionsfraktion einen weiteren Antrag mit dem sogenannten Impfvorsorgegesetz vor.

CDU und CSU demnach für eine Impfpflicht in drei Stufen: In Stufe 1 sollen alle Menschen ab 60 Jahren geimpft werden, in Stufe 2 ab 50 Jahren und in Stufe 3 Angestellte in Einrichtungen wie Kitas, Schulen oder bei der Polizei. Welche Stufe jeweils gilt, soll sich nach dem Umfang der Immunität in der Bevölkerung, der Schwere der Virusvariante sowie deren Übertragbarkeit richten. „Gerade die Unterschiede der Omikron- und der Delta-Variante belegen, dass die Pandemiebekämpfung ein hinreichendes Maß an Flexibilität erfordert“, heißt es in dem Antrag. CDU/CSU sprechen in ihrem Vorschlag nicht von Impfpflicht, sondern von einem „Impfmechanismus“.

Der Vorschlag der Union habe Defizite, weil ihr Impfmechanismus zu spät in Kraft treten würde, kritisierte Mützenich. „Trotzdem strebe ich einen Konsens auch mit Abgeordneten aus den Reihen der Opposition an“, sagte der SPD-Fraktionschef. „Es wäre sicher ein gutes Zeichen, wenn eine allgemeine Impfpflicht von einer breiten Mehrheit im Bundestag getragen würde.“ Mit gutem Willen könne ein gemeinsamer Weg gefunden werden, so Mützenich weiter. SPD-Chefin Saskia Esken hält die Idee der Stufen, der phasenweisen Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht, für „durchaus bedenkenswert“. Allerdings müsse man in jedem Fall präventiv vorgehen und diese Stufen nicht erst in Kraft setzen, wenn eine neue Corona-Welle begonnen habe, so Esken. (AFP/dpa/bm).