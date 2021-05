Wahlkampf „in Trump-Manier“: CSU-Attacke auf Baerbock im Netz schäbig oder schlau?

Jetzt wird’s schmutzig

von Klaus Rimpel schließen

Die CSU sorgt vor der Bundestagswahl mit einem skurrilen Posting für Aufsehen. In „populistischer Aufmachung“ wird Annalena Baerbock kritisiert.

Berlin/München - Die Union feuert aus allen Rohren auf Annalena Baerbock - und greift dabei auch zu drastischen Bildern: Auf Instagram verbreitete die CSU ein Foto, auf dem die Grünen-Kanzlerkandidatin mit drei Hundehäufchen in einer Gedankenblase zu sehen ist. Berechtigte Kritik an den „vergessenen“ Sonderzahlungen der Grünen-Chefin - oder „zum Fremdschämen“, wie die Grünen meinen? Wir beantworten die drängendsten Fragen zu der skurrilen Auseinandersetzung.

Was ist der Hintergrund der Attacke? Baerbock erhält neben ihren Bundestags-Diäten eigentlich kein zusätzliches Geld für ihre Arbeit als Grünen-Chefin - anders als etwa SPD-Chefin Saskia Esken, die zusätzlich zu den Bundestagsdiäten monatlich rund 9000 Euro von ihrer Partei bekommt. Baerbock bekam aber 2018, 2019 und 2020 Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld oder Prämien für erfolgreiche Wahlkämpfe von der Partei - insgesamt in einer Höhe von 25.220,28 Euro. Diese Prämien hätten als Nebeneinkünfte beim Bundestag gemeldet werden müssen - was „vergessen“ wurde, wie Baerbock erklärte. Im März sei die Meldung nachgeholt worden. „Das war ein blödes Versäumnis“, so Baerbock zum Handelsblatt. „Als es mir bewusst wurde, habe ich es sofort nachgemeldet.“

Annalena Baerbock sinkt in den Umfragen - CSU wittert Chance

Wie kommt die „vergessene“ Nachmeldung beim Wähler an? Nach Einschätzung des Berliner Politikwissenschaftlers Oskar Niedermayer könnten die Diskussionen um Baerbock zu einer Belastung für ihren Wahlkampf werden. „Da die Grünen durch den Hype um Baerbock selbst einen personenzentrierten Wahlkampf führen, bleiben die Debatten um ihre Person natürlich nicht ohne jegliche negative Folgen“, so Niedermayer. Im aktuellen ZDF-“Politbarometer“ hat Baerbock in kurzer Zeit deutlich an Zustimmung eingebüßt und landet mit ihrem bislang schlechtesten Ergebnis nur noch auf Rang 6 der beliebtesten Politiker - hinter ihrem SPD-Rivalen Olaf Scholz, aber immer noch vor dem CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Ungeachtet der gesunkenen Sympathiewerte Baerbocks liegen die Grünen im Politbarometer mit 25 Prozent weiter vor der Union (24 Prozent) und der SPD (14 Prozent).

CSU attackiert Baerbock und die Grünen - „Populistisch“ und „in Trump-Manier“

Wie kommt die CSU-Attacke auf Baerbock an? Der Social-Media-Experte Martin Fuchs hält die Fotomontage der CSU für einen „schlauen Schachzug“: „Mit einer sehr einfachen, populistischen Aufmachung wird Erregung erzeugt“, so der Politikberater gegenüber dem Münchner Merkur. Vorrangiges Ziel sei es dabei, die durch schlechte Umfragewerte frustrierten eigenen Unions-Mitglieder zu mobilisieren, so Fuchs. Es gehe zudem darum, von eigenen Verfehlungen bei den Nebeneinkünften abzulenken: „Schon im letzten Wahlkampf war es ein beliebtes Mittel, die Grünen beim Thema Doppelmoral zu packen und damit eigene Probleme zu überdecken.“

Wie reagieren die Grünen auf den Angriff? Die Grünen-Abgeordnete Katharina Dröge warf der CSU im Handelsblatt vor, Wahlkampf „in Trump-Manier“ zu machen. Der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz nannte den Beitrag der Union im Hinblick auf die Bundestagswahl 2021 in den sozialen Medien „schäbig“ - es zeige einen „eklatanten Mangel an Anstand“. (KR)