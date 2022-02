Baerbock-Termin mit Nachspiel: Ministerium löscht Teile von Insta-Story über Besuch in Yad Vashem

Von: Sven Hauberg

Zwei Fotos in einer Insta-Story des Außenministeriums sorgen für Wirbel. Nun wurden die Aufnahmen, die anlässlich des Besuchs von Annalena Baerbock in Israel gepostet worden waren, gelöscht.

Berlin - Ein Besuch in Yad Vashem ist wesentlicher Bestandteil jeder Israel-Reise deutscher Politiker. Der Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in der Holocaust-Gedenkstätte hat nun aber ein Nachspiel - wegen eines unsensiblen Posts auf Instagram.

Eine Insta-Story des Außenministeriums zeigte die Grünen-Politikerin und einen Mann, wahrscheinlich den israelischen Außenminister Yair Lapid, in der Nähe eines Strandes in Tel Aviv. „Ich bin noch tief berührt von meinem Besuch in Yad Vashem“, wird Baerbock unter dem Foto zitiert. Eine zweite Aufnahme zeigt sich brechende Wellen - zusammen mit dem Satz „Aber nun kommt endlich wieder die Sonne raus.“

Der Sozialdemokrat Mattheus Berg hatte einen Screenshot der beiden Aufnahmen auf Twitter geteilt, versehen mit dem ungläubigen Hinweis: „Aber dann kommt endlich wieder die Sonne raus???“ Inzwischen hat das Auswärtige Amt die Fotos gelöscht. „Die von uns in einer Slide der Insta-Story verwendeten Bilder und Sprache fangen die Eindrücke nicht ein“, schrieb das Ministerium unter Bergs Post. „Dafür entschuldigen wir uns. Wir haben die Slide daher gelöscht.“

Baerbock hatte Yad Vashem zu Beginn ihrer dreitägigen Nahost-Reise besucht und sich dabei tief bewegt gezeigt. „Als Mutter zweier Töchter stockt mir der Atem, wenn ich an die Millionen jüdischer Kinder denke, die ermordet wurden, ihren Eltern entrissen, allein gelassen, voller Angst vor dem Ungewissen“, sagte die Außenministerin anschließend. „Der Gedanke an den Schmerz jedes einzelnen Kindes, jeder einzelnen Mutter, jedes einzelnen Vaters ist kaum zu ertragen.“ Die jüngere Generation sei gefordert, ihre Stimme zu erheben „gegen Antisemitismus, gegen Hass und Hetze, gegen Ausgrenzung und Gewalt. Damit ein solches Menschheitsverbrechen sich nie mehr wiederholt.“

Annalena Baerbock legte in der Halle der Erinnerung der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem einen Kranz nieder. © Fabian Sommer/picture alliance/dpa

Annalena Baerbock: „Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson“

Nach ihrem Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte sicherte Baerbock dem israelischen Ministerpräsidenten Jair Lapid die Solidarität der Bundesregierung zu. „Die Sicherheit Israels ist und bleibt deutsche Staatsräson“, betonte Baerbock. Gleichzeitig kritisierte sie die israelische Siedlungspolitik als „schädlich“ und unvereinbar mit internationalem Recht. Baerbock stellte sich außerdem hinter die Zwei-Staaten-Lösung, die sie als „beste Option“ für den Friedensprozess zwischen Palästinensern und Israelis bezeichnete.

Im Anschluss an ihr Treffen mit Lapid reiste Baerbock nach Ramallah weiter, um sich mit ihrem palästinensischen Kollegen Riad Malki sowie dem Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas zu besprechen. Deutschland sei bereit, die palästinensische und die israelische Seite bei möglichen Friedensbemühungen zu unterstützen, sagte Baerbock nach dem Treffen mit Malki. Abbas versprach sie, Deutschland werde „ein verlässlicher Partner bleiben“: „Sie können sicher sein: Die Lage des palästinensischen Volkes steht ganz oben auf unserer Agenda.“

Am Freitag setzte Baerbock ihre Nahost-Reise in Jordanien fort, wo sie unter anderem eine Flüchtlingssiedlung besuchte. Im Anschluss steht ein Treffen mit dem jordanischen Außenminister Aiman al-Safadi in Amman auf dem Programm. Am Samstag wird Baerbock nach Ägypten weiterreisen. (sh)