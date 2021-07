Ausgerechnet Palmer springt Baerbock in N-Wort-Debatte zur Seit - doch Grünen-Chefin legt direkt nach

Sie forderte seinen Parteiausschluss

Von Emily Erhold

Nachdem Annalena Baerbock in einem Interview das N-Wort ausgesprochen hat, bekommt sie nun überraschende Unterstützung von einem umstrittenen Kollegen.

Berlin - Die wenigsten hätten sich wohl gedacht, dass gerade Boris Palmer seiner Parteikollegin in der N-Wort-Debatte zur Hilfe kommen würde. Der Grünen-Politiker ist innerhalb seiner eigenen Partei umstritten. Gegen den Oberbürgermeister von Tübingen läuft sogar ein Parteiausschlussverfahren, das auch von Annalena Baerbock unterstützt wurde. Und zwar, weil er das N-Wort im Mai auf Facebook im Zusammenhang mit dem früheren Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo verwendet hatte.

„Ich finde, dass sie dieses Mal alles richtig gemacht hat in der Kommunikation zu dem Thema“, sagte der Politiker gegenüber der Bild. Baerbock hatte dem Zentralrat der Juden ein Interview über Antisemitismus und Rassismus gegeben und dabei das N-Wort ausgesprochen. Die Kanzlerkandidatin benutzte das Wort nicht als Beleidigung, sondern reproduzierte es im Rahmen einer Erzählung, in der sie Kritik an einer Schule in ihrem Bekanntenkreis übte. Demnach habe das Wort - eine früher häufig verwendete rassistische Bezeichnung für Schwarze - auf einem Arbeitsblatt gestanden, das an Schüler verteilt wurde. Noch vor der Ausstrahlung entschuldigte sich die Politikerin in einem neunteiligen Tweet. „Leider habe ich in der Aufzeichnung des Interviews in der emotionalen Beschreibung dieses unsäglichen Vorfalls das Wort zitiert und damit selbst reproduziert“, schrieb Baerbock.

Baerbock und das N-Wort: Entschuldigung löst Shitstorm aus

Auf Twitter erklärte Baerbock zudem, dass ihr der Fehler während der Aufzeichnung bewusst geworden war. Deswegen habe sich die Partei der Grünen in Absprache mit dem Zentralrat der Juden dazu entschieden, das Wort bei der Ausstrahlung ab dem 1. August mit einem Piepton zu übertönen. Zudem erklärte die Politikerin, dass ihr Fehler in keinem Zusammenhang mit den Aussagen von Boris Palmer stehe. „Es ist offensichtlich, dass es sich um zwei verschiedene Dinge in unterschiedlichen Kontexten handelt“, so Baerbock.

Die Tweets der Kanzlerkandidatin lösten dennoch einen Shitstorm aus. Kritik gab es vor allem aus rechten und konservativen Kreisen. So hieß es etwa, Baerbock scheitere an ihren eigenen Ansprüchen. Anders sieht das Boris Palmer. Der Oberbürgermeister von Tübingen lobte den Umgang Baerbocks mit ihrem Fauxpas. So habe sie sich sofort überlegt, wie sie mit ihrem Fehler richtig umgehen könne und dann gemeinsam mit dem Zentralrat der Juden eine Lösung gefunden. Das Wort schließlich bei der Ausstrahlung zu übertönen, halte er für die richtige Entscheidung. „Dann ist alles klar, worum es geht, aber das Wort wird nicht unnötig in die Welt hinausposaunt“, so Palmer.

Boris Palmer sieht großen Unterschied zwischen Verhalten von ihm und Baerbock

Ähnlich wie Baerbock sieht auch Palmer selbst keine Ähnlichkeiten zwischen seinen Aussagen und den Aussagen der Kanzlerkandidatin. „Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was sie gemacht hat, und dem, was ich gemacht habe“, erklärte er gegenüber der Bild. Laut der Zeitung habe er sein Parteiausschlussverfahren damals selbst gewollt, um die Sache zu klären.

