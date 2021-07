Annalena Baerbock benutzt rassistisches Wort in Interview - und entschuldigt sich auf Twitter

Betroffener schildert, was N-Wort auslöst

Nächster Fauxpas für Annalena Baerbock? Die Grünen-Kanzlerkandidatin spricht in einem Interview ein rassistisches Wort aus. Die Grünen ließen das Wort ausblenden.

Berlin - In einem Interview mit dem Zentralrat der Juden hat Annalena Baerbock (Grüne) ein rassistisches Wort verwendet. In einem Gespräch über Antisemitismus und Rassismus hatte sie von einem Vorfall an einer Schule in ihrem Umfeld erzählt und dabei ein Wort ausgesprochen, das Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe verletzen kann - das sogenannte „N-Wort“.

Baerbock hatte im Interview mit dem Zentralrat der Juden eine - nicht genauer definierte - Szene aus ihrem Bekanntenkreis beschrieben. Dort hätte sich ein Schüler geweigert, eine Bildergeschichte zu einem Arbeitsblatt zu schreiben,

auf dem das Wort stand. Im Anschluss daran sei aber nicht etwa das Arbeitsblatt problematisiert worden, sondern das Verhalten des Schülers. Im Originalinterview sprach sie das Wort aus, in der Ausstrahlung hatte die Partei der Grünen das Wort stumm schalten lassen. Laut Berichten der Bild-Zeitung hätten die Grünen diese Interviewstelle zunächst sogar kürzen lassen wollen.

Annalena Baerbock: „Leider habe ich in der emotionalen Beschreibung des Vorfalls das Wort zitiert“

In einem neunteiligen Tweet entschuldigte sich Annalena Baerbock nun dafür - löste aber gleichzeitig eine Debatte in den sozialen Medien zu diesem Thema aus, bei der das N-Wort mehrfach fiel. „Leider habe ich in der Aufzeichnung des Interviews in der emotionalen Beschreibung dieses unsäglichen Vorfalls das Wort zitiert und damit selbst reproduziert“, schrieb sie. Die Reaktionen darauf kochten hoch und dominierten die Trends auf Twitter am Sonntagabend. Unter anderem hieß es, die Politikerin scheitere an ihren eigenen Ansprüchen, oder aber auch, die Debatte sei nicht wichtig.

Angegriffen wurde Baerbock aber auch dafür, dass sie den Parteiausschluss ihres Grünen-Kollegen Boris Palmer gefordert hatte, als dieser das gleiche Wort ausgesprochen hatte. Anders als die Kanzlerkandidatin der Bundestagswahl hatte Palmer aber nicht ein Schriftstück zitiert, sondern das Wort als - vermeintlich ironische - Bezeichnung verwendet. (kat/dpa)