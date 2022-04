Besser als der Kanzler: Union lobt Baerbock – schon wieder

Von: Anna-Katharina Ahnefeld

Teilen

Außenministerin Annalena Baerbock beantwortet die Fragen aus dem Bundestag. © Michael Kappeler/dpa

Annalena Baerbock vollzieht im Verlauf des Ukraine-Kriegs einen Imagewandel. Sogar die Union findet wohlwollende Worte.

Berlin – Nicht lange ist es her, dass der jetzigen Außenministerin Annalena Baerbock jegliche Kompetenz abgesprochen wurde. Als Kandidatin der Grünen griff sie vergangenen Sommer nach dem Kanzleramt – mit ihr strebte erstmals eine junge Frau und Mutter Richtung Regierungsspitze. Während ihres Wahlkampfes war Baerbock Diffamierungen ausgesetzt, beging selbst Fehler und erzielte mit 14,8 Prozent der Zweitstimmen ein für manche enttäuschendes Ergebnis.

Auch als Bundesaußenministerin ist Baerbock ein Novum, sie ist die erste Frau in der Geschichte der Bundesrepublik, die das höchste diplomatische Amt bekleidet. Noch Mitte Dezember steckte die Grüne im Umfragetief. Im „Trendbarometer“ von RTL und ntv landete sie bei der Befragung bezüglich der Kompetenz der Ampel-Minister auf dem letzten Platz. Als Außenministerin stuften sie viele als ungeeignet ein. Und jetzt lobt sogar die CSU die Grüne – und das nicht zum ersten Mal.

Grünen-Politikerin Annalena Baerbock: CSU-Generalsekretär lobt Außenministerin

Vom Umfragetiefflug zur Spitzenreiterin: Im Verlauf des Ukraine-Kriegs gingen die Umfragewerte für Annalena Baerbock steil nach oben. Einer aktuellen Insa-Umfrage zufolge zeigt sich jeder zweite Deutsche mit der Arbeit der Außenministerin zufrieden. Damit ist Baerbock die beliebteste Ministerin des Ampel-Kabinetts.

Dass sich die öffentliche Wahrnehmung gerändert hat, bleibt offenbar auch CSU-Politikern nicht verborgen. In einem Interview mit der Welt kritisierte CSU-Generalsekretär Stephan Mayer Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) scharf und fand gleichzeitig lobende Worte für Baerbock. Während er Scholz als „viel zu wenig sicht- und wahrnehmbar und sichtlich überfordert“ beurteilte, sagte er bezüglich der Grünen-Politikerin: „Annalena Baerbock ist insgesamt präsenter, sie hat ihre Rolle stärker angenommen als der Kanzler.“ Auch die Bevölkerung nehme die Diskrepanz zwischen Scholz und Baerbock wahr, so Mayer.

Ukraine-Krieg: Baerbock vertritt Deutschland laut Union würdig – Anerkennung für UN-Rede

Besonders seitens der Union, die in der Vergangenheit scharfe Kritik an Baerbock geäußert hatte, erscheinen solche Worte bemerkenswert. Und sind dennoch in den vergangenen Wochen keine Einzelfälle. „Frau Außenministerin, Sie haben grade die Rede gehalten, die wir von unserem Bundeskanzler erwarten. Und das ist kein verstecktes Lob“, richtete sich im Bundestag CDU-Politiker Roderich Kiesewetter am 26. März an Annalena Baerbock.

Auch für ihren Auftritt vor der UN-Vollversammlung kassierte Baerbock wohlwollende Worte seitens der Union. „Annalena Baerbock nimmt ihre Aufgabe in diesen schwierigen Zeiten gut wahr“, sagte der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Bemerkenswert ist das durchaus auch, weil die warmen Worte für Baerbock einer von der SPD gerügten vermeintlichen Tendenz der Union entgegenzustehen scheinen. „Dass unverhältnismäßig viel Kritik an Innenministerin Nancy Faeser und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht geäußert wird, hat einen simplen Grund: Die Union hat verabredet, sich auf die Frauen einzuschießen und sie öffentlich – so oft es geht – zu kritisieren“, sagte Parteichefin Saskia Esken im März. Unterdessen steht mit Kanzler Olaf Scholz für sein Zögern hinsichtlich Waffenlieferungen an die Ukraine ein Mann weiter in der Kritik. Ganz so simpel scheint es also nicht zu sein. (aka)