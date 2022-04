Spiegel-Nachfolgerin: Lisa Paus soll neue Familienministerin werden

Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) ist bisher finanzpolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Lisa Paus (Grüne) soll laut einem Bericht neue Bundesfamilienministerin und damit Nachfolgerin von Anne Spiegel werden.

Berlin - Die Berliner Bundestagsabgeordnete Lisa Paus (Grüne) soll nach einem Bericht neue Bundesfamilienministerin und damit Nachfolgerin von Anne Spiegel werden, die zurückgetreten war*. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf führende Parteikreise.

Paus wird wie Spiegel dem linken Parteiflügel zugerechnet. Die Diplom-Volkswirtin ist 53 Jahre alt, stammt aus Nordrhein-Westfalen und sitzt seit 2009 im Bundestag. Bisher ist Lisa Paus Sprecherin für Finanzpolitik der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Sie ist ledig und Mutter eines Kindes.

Lisa Paus als neue Familienministerin: Entscheidung soll am Nachmittag bekannt gegeben werden

Die Entscheidung solle am Donnerstagnachmittag bekannt gegeben werden. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel hatte am Montag ihren Rücktritt erklärt - nach nur vier Monaten im Amt. Damit zog Spiegel Konsequenzen aus ihrem vierwöchigen Frankreich-Urlaub, den sie als rheinland-pfälzische Umweltministerin im Juli 2021 kurz nach der Flutkatastrophe an der Ahr angetreten hatte. (smu) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.