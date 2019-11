AKK trifft bei Anne Will auf SPD-Chefin - Experten bewerten GroKo-Zustand

Am Sonntagabend könnte es bei Anne Will interessante Diskussionen geben. Der Kompromiss zur Grundrente, aber auch AKKs neue Bundeswehr-Einsätze werden in der Sendung Thema sein.

Am Sonntagabend, um 21.45 Uhr, wird im ARD wieder bei „Anne Will“ diskutiert. Thema der Sendung: „Halbzeit für die GroKo: viel erreicht, viel versäumt?“

Zu Gast ist unter anderem CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Besonders der Streit um die Grundsteuer, der gefundene Kompromiss und der Vorstoß zu neuen Bundeswehreinsätzen werden ein zentrales Thema sein.

Berlin - Am Sonntag haben sich die Spitzen von Union und SPD getroffen, um Gespräche rund um den Streit zur Grundrente zu führen. Und tatsächlich: Am Ende des Treffens haben sie sich auf ein Konzept einigen können. Details über die Verhandlungen könnte es am Sonntagabend geben, wenn Anne Will um 21.45 Uhr im ARD wieder zur Diskussion einlädt. Denn sie will sich anlässlich der Gespräche zwischen Union und SPD am Sonntag unter anderem der Frage widmen, wer sich bei den Verhandlungen letztendlich durchgesetzt hat und welche Erwartungen es an die gefundene Lösung gibt.

Anne Will: Diese Gäste diskutieren am Sonntagabend im ARD

Für ihre Diskussion hat Anne Will CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Malu Dreyer, die Kommissarische Parteivorsitzende der SPD und Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, eingeladen. Außerdem zu Gast sind der Politikwissenschaftler und Autor Herfried Münkler, die Chefredakteurin der Welt, Dagmar Rosenfeld und zuletzt der Leiter der Parlamentsredaktion der SZ, Nico Fried.

Dass AKK in der Sendung ist, hat auch für andere Themen auf Anne Wills Agenda einen besonderen Mehrwert - schließlich trägt die Folge den Namen „Halbzeit für die GroKo: viel erreicht, viel versäumt?“. Merkel bezeichnete die Koalition allgemein zwar als „arbeitsfähig und arbeitswillig“, aber es bleibt abzuwarten, wie die eingeladenen Experten die Situation einschätzen.

Weitere Themen bei Anne Will am Sonntag

Ebenfalls bei „Anne Will“ diskutiert werden soll der Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer hinsichtlich mehr Einsätzen der Bundeswehr im Ausland. Praktisch, dass die CDU-Chefin und Verteidigungsministerin gleich persönlich vor Ort ist, um ihre Meinung zu Einsätzen in Krisengebieten kundzutun. Auch was Malu Dreyer zu dem Vorstoß sagen wird, bleibt spannend. Schließlich hat die SPD die CDU-Chefin nach ihrem Vorstoß sogar eindringlich gewarnt.

Bei der letzten „Anne Will“ Sendung im ARD stritten sich Generalsekretär Ziemiak und Juso-Chef Kevin Kühnert. Letzterer teilte außerdem heftig gegen Angela Merkel aus. Einer verabschiedete sich bereits von der Kanzlerin.

nz