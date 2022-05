NRW-Wahl 2022: CDU oder SPD? Spahn trifft bei „Anne Will“ auf Klingbeil

Von: Franziska Schwarz

Anne Will (Pressebild) talkt am 15. Mai zur NRW-Wahl 2022. © NDR/Wolfgang Borrs

Laut Umfragen wird es in Nordrhein-Westfalen ein enges Rennen zwischen CDU (Wüst) und SPD (Kutschaty) - im Talk von Anne Will sitzen am Sonntagabend prominente Parteikollegen der beiden.

Berlin - Zur Sendezeit dürften schon die ersten Hochrechnungen und Prognosen da sein. Auch bei „Anne Will“ (ARD) ist an diesem Wahlsonntag die „kleine Bundestagswahl“ Thema. Die Talk-Runde will laut Ankündigung dann folgende Fragen zur NRW-Wahl 2022 debattieren.

Welche Rolle spielt die Bundespolitik für das Abstimmungsverhalten in NRW?

Wem trauen die Bürgerinnen und Bürger in Krisenzeiten die politische Führung zu?

„Anne Will“ zur NRW-Wahl 2022:

Als Gäste werden in der Runde erwartet:

SPD-Chef Lars Klingbeil

Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang

FDP-Fraktionschef Christian Dürr

Unions-Fraktionsvize Jens Spahn (CDU)

Mariam Lau, Korrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit

NRW-Wahl 2022: Anne Will talkt in der ARD zur „kleinen Bundestagswahl“

Die Liste zeigt: Vertreter aller großen Parteien sind dabei. Kanzler Olaf Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz sind nur zwei der Berliner Spitzenpolitiker und -politikerinnen, die sich im NRW-Wahlkampf engagierten. Weil NRW das einwohnerstärkste Bundesland ist, wird sie auch als „kleine Bundestagswahl“ bezeichnet.

FDP-Chef und Finanzminister bezeichnete sie noch an diesem Wahlsonntag (15. Mai) auf Twitter als „richtungsweisend“. Die FDP-Landesfraktion in NRW-Ministerpräsident hielt sich jedoch - wie auch die Grünen - im Vorfeld alle Optionen offen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der gegen NRW-SPD-Chef Thomas Kutschaty antritt, würde gerne mit der FDP weiterregieren. (frs mit Material der dpa)