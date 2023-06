„Anne Will“-Talk zum Asylrecht: CDU-Politiker Spahn sieht „Grenze des Machbaren“

Jens Spahn (CDU, Präsidiumsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitzender im Bundestag) zu Gast bei „Anne Will“. © NDR/Wolfgang Borrs

Die neue Asyl-Regelung sorgt auch im Talk Anne-Will-Talk für Diskussionen. Ist die Einigung auf EU-Ebene ein Schritt in die richtige Richtung oder nur Blaupause?

Berlin - „Es gibt eine Grenze des Machbaren“, betont CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn bei „Anne Will“. „Es geht auch um die Frage: Was sind Bürgerinnen und Bürger in Mehrheit auf die Dauer bereit, zu akzeptieren? Es gibt Grenzen dessen, was geht.“

Grenzen - und die Wahrung dieser, ist das Thema im Politik-Talk „Anne Will“ im Ersten. Anlass gibt die neue bürokratische Lösung der EU, die ein eigentlich globales Problem nun mit Hilfe des EU-Parlamentes richten soll. Doch die Asyl-Einigung ist bei vielen umstritten. Zudem handelt es sich auch nicht um ein neues Konzept, sondern gärte bereits lange in verschiedenen Länder-Administrationen. Neu ist allerdings, dass es erstmalig zu einer Einigung innerhalb der EU gekommen ist. Doch bedeutet die neue Regelung wirklich eine Verbesserung der Situation?

Die Gäste der „Anne Will“-Runde sind skeptisch - wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Auch die Moderatorin traut dem Gesetz und seinen hehren Absichten nicht, spricht von „Abschreckung“, die vor allem in Richtung der Flüchtlinge kommuniziert werden soll und fragt: „Härtere Regeln, schnellere Verfahren – Was ändert Europas neue Asylpolitik?“.

„Anne Will“ - diese Gäste diskutierten mit:

Saskia Esken (SPD) - Parteivorsitzende

- Parteivorsitzende Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) - Parteivorsitzender

- Parteivorsitzender Jens Spahn (CDU) - Präsidiumsmitglied

Präsidiumsmitglied Prof. Ruud Koopmans - Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin

Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin Franziska Grillmeier - freie Journalistin

Das Problem der Zuwanderung ist kein neues: Menschen aus ärmeren und gefährlichen Regionen dieser Welt drängen in die reicheren, sicheren Regionen. Doch dort regt sich immer mehr Widerstand: Nicht alle fühlen sich moralisch verpflichtet oder sind Fremden gegenüber aufgeschlossen. Aber auch Bildungseinrichtungen und Kommunen können den Zustrom immer weniger sozialverträglich organisieren - und setzen die Innenpolitik unter Druck: Zuwanderungsprobleme werden als Hauptgrund für den Zulauf der rechtspopulistischen Parteien angesehen.

Grünen-Chef Omid Nouripour bei „Anne Will“ zur neuen Asyl-Regelung: Gesetz kein „historischer Erfolg“

Und auf der anderen Seite steigt die Zahl der Menschen, die nicht im Interesse der deutschen Asylpolitik handeln: Junge Männer schaffen die strapaziösen Flüchtlingsrouten eher - zulasten von tatsächlichen Bedürftigen, die Hilfe vor Not und Gewalt benötigen, vor allem Frauen und Kinder. Es herrsche derzeit das „Recht des Stärkeren“, bringt CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn den Umstand auf den Punkt. Auch der Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin, Prof. Ruud Koopmans bestätigt: Die Hälfe der Menschen, die kommen, haben keinen Anspruch auf Asyl, sondern kämen aus „relativ wohlhabenden Regionen“ ihrer Herkunftsländer.

Das Gesetz sei kein „historischer Erfolg“, grenzt auch Grünen-Chef Omid Nouripour ein und widerspricht damit Innenministerin Nancy Faeser, die diese Wortwahl benutzt hatte. Der Grünen-Politiker befindet, es sei ein wichtiger Schritt in eine europaweite Zusammenarbeit und spricht von „neuer Solidarität“. Sie verpflichte unter anderem Länder wie Polen - dessen derzeitige konservative Regierung sich vor allem gegen zu hohe Zuwanderung aus arabischen Ländern öffentlich ausgesprochen hatte - zu Ausgleichszahlungen, wenn sie nicht ausreichend Flüchtende aufnehme.

Esken kündigt bei „Anne Will“ neuen Beauftragten der Bundesregierung für Rückführungen an

Doch Nouripours Zweckoptimismus bekommt in der Runde keine Zustimmung. Journalistin Franziska Grillmeier kann „keinen großen Paradigmenwechsel“ erkennen. Die auch auf der Insel Lesbos lebende Reporterin kennt die Zustände in den Flüchtlingsunterkünften wie Moria an den EU-Außengrenzen und kritisiert, dass es der EU nicht gelinge, das Asylrecht „menschenrechtskonform“ umzusetzen: „Wie soll kontrolliert werden, dass es dort mit rechtsstaatlichen Verfahren zugeht“, hinterfragt Grillmeier die neue Regelung.

Auch als Saskia Esken, die bei Anne Will in einem FDP-gelben Kleid in der Runde sitzt, versucht, ihrem Koalitionskollegen unter die Arme zu greifen, wirkt sie wenig überzeugend. Ein neuer Beauftragter der Bundesregierung soll es richten, so Esken, der ehemalige NRW-Integrationsminister Joachim Stamp soll die Rückführungsabkommen sowie die Fachkräftezuwanderung zukünftig mit Drittstaaten verhandeln.

Migrationsforscher fordert bei „Anne Will“ mehr Zusammenarbeit mit afrikanischen Herkunftsländern

Migrationsforscher Koopmans gibt zum Ende der Sendung eine mögliche Roadmap vor: Wenn man „dieses Leid beenden“ wolle, so der Experte im Blick auf die vielen Toten auf den Flüchtlingsrouten und den menschenfeindlichen Umständen in den Flüchtlingslagern, müsse man mit den Regierungen in den Herkunftsländern zusammenarbeiten. Tunesien und Nigeria, nennt der Professor als Länder und gibt konkrete Handlungsspielräume, wie die Gewährleistung der Rückführung, die Menschen, die derzeit einwandern würden, ohne unter das Asylrecht zu fallen, vonstattengehen könnte: „Sobald die Menschen wissen, dass sie keine Chance haben, hierzubleiben“, werden sich viele auch nicht auf „diesen tödlichen Weg begeben“, so die Einschätzung des Wissenschaftlers.

Auch ein Verhandeln „mit diesen Ländern auf Augenhöhe“ könne dazu führen, dass „es nicht weniger Migration“, sondern „eine gesteuerte Migration, eine anders zusammengesetzte Migration“ gebe. Koopmans sieht in der Vergabe von Arbeitsmarktvisen und Studentenvisen eine Verhandlungsbasis dafür, dass sie im Gegenzug „abgelehnte Asylanträger“ zurücknehmen.

Koopmans gibt dann aber auch zu, dass die Realpolitik derzeit eine andere ist: Tunesien, so der Professor, habe man nach den aktuellen Verhandlungen, „nur einen großen Sack an Geld“ gegeben, damit die Bürger des Landes nach der Abschiebung wieder aufgenommen werden.

Fazit des „Anne Will“-Talks

Der Talk machte deutlich: Die neue Regelung ist alter Wein in neuen Schläuchen. Eine einheitliche EU-Regelung und Organisation ist eine hehre Idee, doch die Realität wird sein, dass Zuwanderung weiter Ländersache bleibt und sich die in diesem Zusammenhang stehenden Probleme eher vergrößern statt verkleinern werden. In der Sendung gab es dazu keine überzeugenden Antworten. (Verena Schulemann)