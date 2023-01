Überraschendes Aus für „Anne Will“: NDR verkündet Talk-Ende – wer wird Nachfolger?

Von: Florian Naumann

Anne Will in der Kulisse ihres ARD-Talks © obs / © NDR, Wolfgang Borrs

„Zeitenwende“ im deutschen Talk-TV: Ende 2023 verschwindet das ARD-Flaggschiff „Anne Will“ vom Bildschirm – nach 16 Jahren. Gibt es einen Nachfolger?

Hamburg – Nach gut 16 Jahren wird Ende 2023 die Ära des Sonntags-Politiktalks „Anne Will“ im Ersten enden. Das hat der NDR am Freitag (13. Januar) mitgeteilt. Will werde dem Sender aber mit anderen „Projekten“ erhalten bleiben.

Will hatte die Sendung seit 2007 moderiert und auch produziert. Seit 2009 lief die Sendung am prestigeträchtigen Sonntagabend. Nun hatte offenbar die 56-Jährige selbst genug. Will habe eine weitere Vertragsverlängerung „ausgeschlossen“ hieß es. Man sei stattdessen in Gesprächen über andere Formate, erklärte der NDR. Zuvor sollen bis Dezember noch 30 weitere Ausgaben ausgestrahlt werden.

„Anne Will“: Talk endet zum Dezember 2023 – Nachfolge offenbar noch offen

Zu einer möglichen Nachfolge hielt sich der Sender bedeckt. „Wir richten den Blick nun nach vorne, freuen uns auf die nächsten Ausgaben ‚Anne Will‘ und arbeiten bereits an Projekten für die Zukunft“, ließ sich NDR-Intendant Joachim Knuthe zitieren. „Über eine Nachfolge für das sonntägliche Format sind der NDR und die ARD in Gesprächen“, hieß es lediglich.

Erste, wohl leicht ironische Spekulationen über einen neuen Moderator oder eine neue Moderatorin gab es allerdings bereits. „Vielleicht hat Günther Jauch ja sonntagabends Zeit?“, twitterte Medienexperte Gavin Karlmeier. Jauch hatte schon von 2011 bis 2015 den Sendeplatz besetzt.

Anne Will plant „Neustart“ – fernab des ARD-Sonntagstalks

2024 sei „Neustart angesagt“, erklärte Will selbst. „Dann ist Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven.“ „Anne Will“ sei die meistgesehene politische Diskussionssendung im deutschsprachigen Fernsehen, betonte der NDR in seiner Mitteilung.

Die Nachricht kommt pünktlich zum Ende der „Anne Will“-Weihnachtspause. Zuletzt hatte die Moderatorin Mitte Dezember das Thema Reichsbürger behandelt. Die nächste Ausgabe ist für Sonntag (15. Januar) angesetzt. Bei einem weiteren ARD-Talk, „Hart aber fair“, hatte zuletzt der langjährige Moderator Frank Plasberg sein Hut genommen. Im Januar feierte Nachfolger Louis Klamroth seine Premiere. (fn)