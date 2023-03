„Auf Chinas Soldaten schießt Putin nicht“: Diplomat fordert eine Blauhelm-Truppe für die Ukraine

Teilen

Anne Will diskutiert mit ihren Gästen. © NDR/Wolfgang Borrs

Gibt es Frieden für die Ukraine? Bei „Anne Will“ sondieren die Gäste mögliche Lösungen für ein Kriegsende. Ein Diplomat sieht dabei China in der Verantwortung.

Berlin - Seit fast einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Ist ein Ende überhaupt in Sicht? Für Jan van Aken kann es dabei nur einen Weg geben: Man müsse über Sicherheitsgarantien jenseits der NATO sprechen, fordert der Referent für internationale Krisen und Konflikte der linken Rosa-Luxemburg-Stiftung am Sonntagabend im Polit-Talk von Anne Will. Für seinen Vorschlag für eine zukünftige Kontrolle über „mehrere Jahre“ rund um die Ukraine, greift der Linken-Politiker einen Gedanken auf, den ihm „ein Kollege“ neulich gesagt habe: „Sollen das denn möglicherweise chinesische Soldaten sein, die das vor Ort umsetzen?“

Anne Will in der ARD: Experten fordern für Frieden im Ukraine-Krieg eine stärkere Rolle Chinas

„Mit der Waffe an der Schläfe – sind Friedensverhandlungen mit Putin derzeit möglich?“ – das ist das Thema, das Moderatorin Anne Will an diesem Abend gesetzt hat. Sie sondiert mit ihren Gästen die Möglichkeiten nach Friedensverhandlungen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Die UN-Generalversammlung hält van Aken dafür den richtigen Ort. Die bislang andauernde Enthaltung der Chinesen in der Verurteilung der russischen Invasion ordnet er positiv ein. Sie sei der richtige und „einzige Weg“, wenn man „eine chinesische Rolle für Verhandlungen“ wolle.

„Anne Will“ - diese Gäste diskutierten mit:

Kevin Kühnert (SPD) - Generalsekretär

Generalsekretär Jan van Aken (Die Linke) - Referent für internationale Krisen und Konflikte bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Referent für internationale Krisen und Konflikte bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Christoph Heusgen - Diplomat, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz

Diplomat, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz Ljudmyla Melnyk - Projektleiterin und Wissenschaftlerin am Institut für Europäische Politik in Berlin

Projektleiterin und Wissenschaftlerin am Institut für Europäische Politik in Berlin Annette Kurschus - Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland

Van Aken ist überzeugt, eine chinesische Beteiligung wäre „eine sehr, sehr große Sicherheitsgarantie für die Ukraine. Denn Wladimir Putin werde niemals auf einen chinesischen Soldaten schießen!“ Der Linke ist sich sogar sicher: „Es wird nie Krieg zwischen Russland und China geben!“ Die Körpersprache des deutschen Beamten und Top-Diplomaten, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen spricht Bände. Er schweigt, hält sich den Finger vor den Mund, kann sich auch an manchen Stellen ein Schmunzeln nicht verkneifen. Dennoch zeigt Heusgen Verständnis, will den Vorschlag nicht vom Tisch wischen.

Kriegsende in Sicht? Linken-Politiker van Aken kritisiert Bundesregierung für Tunnelblick im Ukraine-Konflikt

Doch zunächst greift Will das Zitat von Bundeskanzler Olaf Scholz von vergangener Woche auf: „Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln,­ außer über die eigene Unterwerfung“, hatte der Kanzler anlässlich seiner Regierungserklärung im Bundestag verkündet.

Linken-Politiker Jan van Aken kommentiert den Satz flapsig: „Man muss ja nicht alles glauben, was der Olaf Scholz sagt.“ Der Stiftungs-Referent und ehemalige Greenpeace-Mitarbeiter tritt in der Sendung überlegen in der Haltung auf, inhaltlich kann er weniger überzeugen. Die Waffenlieferungen an die Ukraine, so van Aken lapidar, tragen „überhaupt nichts zu einer schnelleren Friedensverhandlung“ bei, attestiert er der Bundesregierung einen „Tunnelblick auf das Schlachtfeld“.

Kevin Kühnert (SPD) versucht der Argumentation den Wind aus den Segeln zu nehmen, klingt aber auch nicht gerade überzeugend, als er erklärt, dass man erst im „Rückblick“ bewerten könne, ob der Kurs der richtige gewesen sei. Als van Aken nicht aufhört, die Bundesregierung zu kritisieren, wird Kühnert direkter, unterstellt van Aken einen „Impetus“, in der Sendung zu sitzen, als jemand, „der nun als erster weltweit auf die Idee gekommen ist, dass man ja mal miteinander sprechen und einen Vorschlag machen könnte!“

Diplomat Heusgen ist der Rolle Chinas nicht abgeneigt und fordert mehr Einfluss der UNO im Ukraine-Krieg

Kühnert rückt den Vorschlag von van Aken gerade: „Wirkliche diplomatische Initiative“ müsse zum Ziel haben, nicht nur zu definieren, „was wir wollen“, so der SPD-General, sondern auch, was man „mittelfristig zu bieten habe“. „Im besten Fall“, befindet Kühnert weiter, entstünde dabei „eine Partnerschaft, die in der Lage sei“, die bisherige Partnerschaft abzulösen, die Länder wie Indien, China oder auch Brasilien und Südafrika, die sogenannten BRICS-Staaten, derzeit „ökonomisch in vielen Feldern mit Russland“ hätten.

Diplomat Heusgen reagiert nicht gänzlich abgeneigt auf die Darstellung van Akens: „Natürlich könnte man das überlegen“, räumt er ein. Auch gebe es sicherlich noch Spielraum, den UN-Generalsekretär António Guterres bislang noch ungenutzt ließe. Heusgen skizziert einen möglichen Weg: „Man könnte jetzt mal solch eine Resolution in den UN-Sicherheitsrat reinbringen“, schlägt er vor, überzeugt klingt er nicht: „Ich bin nur gespannt, wie weit sie kommen …“, befindet er in Richtung van Aken.

Ukrainische Wissenschaftlerin erinnert an die historische Verantwortung der Deutschen

Neben der aktuellen Lage erinnert die ukrainische Wissenschaftlerin am Institut für Europäische Politik, Ljudmyla Melnyk an die historische Verantwortung Deutschlands vor dem Hintergrund der Zerstörung und Massentötungen in der Ukraine durch die Wehrmacht und die Nazi-Schergen. Es werde „zu wenig über die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber der Ukraine“, gesprochen, so Melnyk. Und berichtet von einem Massengrab in dem Heimatort ihrer Großmutter, das an die zivilen Opfer, darunter auch Kinder, aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert.

Heusgen bekräftigt die Forderungen und spricht von einer „historischen Schuld“, die Deutschland aufgrund der Verbrechen der Wehrmacht trage. Er nennt als Beispiel das Massaker von Babyn Jar, das größte Einzelmassaker des Holocaust bei Kiew im Herbst 1941, bei dem ein deutsches „Sonderkommando“ nach der Eroberung der Hauptstadt innerhalb weniger Tage 30.000 jüdische Ukrainer und Ukrainerinnen ermordete. Der deutsche Beamte Heusgen sieht in der militärischen Unterstützung auch aus diesem Grund eine „moralische Pflicht“ Deutschlands.

Fazit des „Anne Will“-Talks

Anne Will konzessioniert ihren Polit-Talk richtig: Nicht wieder als Streit über ein Für und Wider von Waffenlieferungen, sondern hinsichtlich eines Weges zur Beendigung des Konfliktes. Die Runde ist sich einig, dass sowohl China als auch die weiteren BRICS-Staaten eine wesentliche Rolle in dem Konflikt spielen könnten. Die Idee, die von Linken-Politiker van Aken in die Runde geworfen wird, findet auch bei den anderen Beteiligten der Runde durchaus Anklang. (Verena Schulemann)