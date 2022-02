„Das ist einfach Quatsch“: Wagenknechts Putin-Verteidigung sorgt bei „Anne Will“ für Kopfschütteln

Lässt sich eine Verschärfung der Ukraine-Krise noch abwenden? Ursula von der Leyen überdenkt die Gas-Politik, Sahra Wagenknecht verteidigt Putin.

Berlin - „Wir wollen keinen Krieg!“, sagt Ursula von der Leyen in der Schalte aus Brüssel bei Anne Will*.Die Moderatorin hatte vor ihrem Talk im Ersten ein Interview mit der deutschen EU-Kommissionschefin geführt und lässt es in der Sendung einspielen. Doch neben der grundsätzlichen Friedensabsicht macht von der Leyen auch Kampfbereitschaft deutlich und lässt keinen Zweifel daran, dass die westlichen Länder Putins kriegerischem Aktionismus nicht tatenlos zusehen werden. Von der Leyen: „Wenn Präsident Putin einen Krieg mit der Ukraine vom Zaun bricht, werden wir mit massiven Konsequenzen antworten.“

Anne Will (ARD): „Keine Entspannung im Konflikt mit Putin – wie ist ein neuer Krieg zu verhindern?“.

Schienen die Vorzeichen nach dem Moskau-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz* letzte Woche noch auf Entspannung zu stehen, weist die jüngste Entwicklung in eine andere Richtung. Nach dem Ende der Münchener Sicherheitskonferenz, der Russland das erste Mal seit 30 Jahren ferngeblieben ist, ist Europa, ist die Welt in Alarmbereitschaft. Anne Will stellt in ihrem Talk im Ersten die berechtigte Frage: „Keine Entspannung im Konflikt mit Putin – wie ist ein neuer Krieg zu verhindern?“.

Ein „großes Sanktionspaket“ von „Wirtschafts- und Finanzsanktionen“ sei bereits von den EU-Staaten, USA, Großbritannien und Kanada vorbereitet worden, das im Fall eines Angriffes von Putin sofort in Kraft trete und zur Folge hätte, „dass Russland im Prinzip abgeschnitten wird von den internationalen Finanzmärkten“, erläutert von der Leyen. Im Land käme sämtlicher Güterverkehr aus den westlichen Ländern zum Erliegen. Die Kommissionschefin: „Die Wirtschaftssanktionen betreffen im Prinzip alle Güter, die Russland dringend braucht, um seine Wirtschaft zu modernisieren.“

„Anne Will“ - diese Gäste diskutierten mit:

Ursula von der Leyen (CDU) - EU-Kommissionspräsidentin, im Interview zugeschaltet

- EU-Kommissionspräsidentin, im Interview zugeschaltet Lars Klingbeil (SPD) - Parteivorsitzender, zugeschaltet

- Parteivorsitzender, zugeschaltet Norbert Röttgen (CDU) - Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Sahra Wagenknecht (Die Linke) - Mitglied des Deutschen Bundestages

Mitglied des Deutschen Bundestages Constanze Stelzenmüller - Publizistin für Außen- und Sicherheitspolitik, The Brookings Institution Washington, D.C.

CDU-Außenpolitik-Experte Norbert Röttgen drückt sich in der Sendung vorsichtiger aus: „Wir werden nicht Krieg um die Ukraine mit Russland führen“ sagt er beschwichtigend und macht deutlich, dass die fehlende NATO-Bündniszugehörigkeit der Ukraine eingehalten werde: „Das ist auch der Unterschied zwischen einem NATO-Mitglied und einem Nicht-NATO-Mitglied.“

Constanze Stelzenmüller vom Thinktank „The Brookings Institution Washington, D.C“ soll in der Runde die Bereitschaft Putins zum Einmarsch einschätzen. Die Publizistin ist sichtlich besorgt über einen „schnellen Einmarsch die Ukraine“ und beruft sich auf Quellen, die „Gespräche unter russischen Kommandeuren“ abgehört hätten. Man befinde sich „bereits im Zustand massiver russischer Aggression“, zudem gebe es „das Risiko einer Eskalation aus Versehen“.

Wagenknechts über Putin: „Er ist kein durchgeknallter russischer Nationalist im Rausch“

Diese Gefahr sieht auch Röttgen: „Wenn es zu militärischer Gewalt kommt, wird sie unter einem Vorwand stattfinden“, vermutet er. Als Begründung könnte Russland ukrainische „Provokationen“ vorgeben. Stelzenmüller sieht allerdings auch den Kreml in Sorge, „weil die Auswirkungen massiv wären, und zwar auf den Machtkreis um Putin herum.“ Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil befürchtet, dass eine Invasion „in den kommenden Tagen, vielleicht sogar in den kommenden Stunden“ bevorstehen könnte. Klingbeil: „Es steht Spitz auf Knopf!“

Ganz anders argumentiert dagegen die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht. Die Linken-Politikerin ergreift fast fieberhaft Partei für Putin und schimpft energisch auf „die Amerikaner“, die mit „Aggressivität“ einen „russischen Einmarsch geradezu“ herbeireden würden. Wagenknecht: „Man hat das Gefühl, hier ist der Wunsch der Vater des Gedankens.“ „Russland“, so die Linken-Politikerin, ginge es „darum, Sicherheitsgarantien zu bekommen, im Notfall auch mit militärischen Mitteln“.

„Das ist einfach Quatsch“, wirft Stelzenmüller sichtlich genervt ein. Auch Klingbeil demontiert Wagenknechts Glaubwürdigkeit: „Die Geschichte“ klinge ja „gut“, so der SPD-Mann, habe aber „mit den Fakten wenig zu tun“. Klingbeil sehe überhaupt nicht, von wem Russland „aktuell bedroht sein sollte“. Stelzenmüller ergänzt, dass die einzige „Bedrohung“ für Putin „die Demokratisierungsprozesse in den osteuropäischen Ländern“ seien: „Nach allem, was Putin vorgelegt hat“, so die Politikexpertin, ginge es keineswegs allein um die „Neutralität der Ukraine“, sondern um die „europäische Sicherheitsordnung als Ganzes“. Röttgen unterstreicht: „Putin“ würde das „politische Ergebnis des Kalten Krieges“ nicht akzeptieren. Er wolle die Macht Russlands in Europa ausdehnen, um dann mit den „USA über die politische Ordnung in Europa zu verhandeln“.

Wagenknecht ist anderer Meinung: „Putin ist nicht so, wie er dargestellt wird, ein durchgeknallter russischer Nationalist in einem Rausch Grenzen zu verschieben“. Die „USA“, wettert Wagenknecht weiter, würden „am Ende“ als die „einzigen Gewinner“ aus der derzeitigen Situation herausgehen - sowohl „geopolitisch“ als auch „wirtschaftlich“. Anne Will schaut skeptisch, greift das Argument dennoch auf und stellt die Frage in den Raum: „Sind die USA am Ende die einzigen Gewinner, weil sie mehr Flüssiggas verkaufen?“

Ursula von der Leyen bei Anne Will: „Raus aus der Abhängigkeit von russischem Gas“

Von der Leyen gibt im Einspieler die übergeordnete Antwort auf die Frage: „Was wir diesen Winter erlebt haben, darf sich nicht weiter fortsetzen“, mahnt sie auf dem Bildschirm. Im Januar seien daher bereits „120 Schiffe mit LNG-Gas in der EU“ angekommen. Die Präsidentin macht nochmal klar, wer am Ende die Hosen im Kampf um die Rohstoffe anhat: „Sollte Russland die Gaslieferung einschränken, sind wir bis zum Ende des Winters auf der sicheren Seite.“ Auf die Dauer gelte, so stellt die Präsidentin unmissverständlich klar, „raus aus der Abhängigkeit von russischem Gas, rein in die Produktion von grünem Wasserstoff“. Denn das mache die EU „unabhängig“ und gebe „Energiesicherheit“.

Fazit des „Anne Will“-Talks

Ist es momentan wirklich so schwer, Frieden in Europa herzustellen? Die Fronten scheinen in der Tat verhärtet. Ein Krieg in Europa ist - noch dazu nach Corona - das Letzte, was die Welt braucht. Dass Sanktionen Russland hart treffen würden, aber auch die EU keineswegs unbeschadet davon käme, darüber besteht in der Runde kein Zweifel. (Verena Schulemann)