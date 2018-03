Anne Will verrät: Das passiert nach dem Zoff hinter den Kulissen

Anne Will ist der erste Gast bei Klaas Heufer-Umlaufs Late-Night-Show. Dabei gibt die Talkmasterin Einblick hinter die Kulissen ihrer Sendung - und überrascht mit einem Bekenntnis.

München - Für das richtige Feuer in Polit-Talkshows sorgen Gäste erst dann, wenn sie sich offen zoffen. So geschehen etwa am Montagabend bei Frank Plasbergs „Hart aber fair“ aber auch am Sonntagabend bei „Anne Will“. Montags ließ sich der Grünen-Chef Robert Habeck provozieren, Tags zuvor warf die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer einem Journalisten Naivität vor, als der Angela Merkel kritisch anging.

Anne Will hat das in ihrer Show cool abmoderiert. Die ARD-Moderatorin wirkt ohnehin meist entspannt - und so gab sie sich auch bei der Late-Night-Premiere von Kollege Klaas Heufer-Umlauf.

Will sprach über Seriosität im Fernsehen und ihre ganz private Seite. Spannend wurde es, als Heufer-Umlauf fragte, ob nach der Sendung noch weiter gestritten werde.

Heufer-Umlauf stritt sich „bis zum Taxi“

Will verriet: Es gebe diejenigen, die auch nach Showende nicht aufhören könnten zu zanken und andere, die sich nach einem Streit abklatschen würden, weil man sich eigentlich ganz gut leiden könne. „Das sind alles Profis, aber wenn diese Leute ein echtes Anliegen haben - und das ist oft so - dann geht der Streit danach noch weiter.“ Auch ein „Sie haben mich absichtlich falsch verstanden“, bekam sie schon häufiger zu hören.

Heufer-Umlauf war selbst einmal Gast bei Anne Will. Damals, so verriet er, habe er sich mit dem einstigen FDP-Gesundheitsminister Daniel Bahr „noch bis zum Taxi gestritten“.

Anne Will wollte früher Schreinerin werden

Will gab auch ihren - etwas überraschenden - früheren Traumjob preis: „Ich wollte mit sieben oder acht Jahren Schreinerin werden. Ich glaube, mein Vater hätte es sehr gerne gesehen.“ So habe sie sich in früheren Jahren beliebt machen wollen.

Ihre Achtung vor Politiker sei über die Jahre gestiegen, berichtete Will Heufer-Umlauf zu dessen Überraschung. Die Journalistin erklärte das mit dem riesigen Druck in der Politlandschaft. Diesen auszuhalten verdiene Respekt.

