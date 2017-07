Anreiz zum Kauf von Autos: Seehofer will Diesel-Fahrzeuge stützen

Was für ein ahnungsloses Geschwätz oder Schönrednerei des Drehhofers.

Der aktelle Porsche Cayenne 6 Zylinder Diesel hat Euro 6 und darf seit dieser Woche nicht mehr (aufgemerkt) zugelassen (!) werden!

"Umrüstung" von Euro 5 Dieseln is nix ois a Schoasbloadern.

Die bräuchten neu eingebaute (wohin damit im Fahrwerk?) Harnstofftanks, Einbau eines Harnstoffeinspritzsystems an einer neuen Auspuffanlage und komplett neues Motormanagement.

Aufwand so hoch, dass man sie besser verschrottet.

So viel in Kürze.