Anschlag in Berlin: Die Faktenlage zwei Wochen danach

Noch einmal: Warum waren die so aggressiv? Was haben diese »Gäste« gegen

uns, Frau Merkel? Sie sind in einem Land, wo sie doch alles von uns

bekommen: Geld, Wäsche, Unterkunft, Barmherzigkeit, Nachsicht,

Großzügigkeit. Behandelt man also so seine fürsorglichen Gastgeber?

Indem man in ganzen Horden einfällt und extrem unfreundlich ist? Dank

erwartet hier kaum noch einer, aber so was? Woher kommt denn die

unerklärliche Wut unserer ausländischen Gäste aus Nordafrika? Frau

Merkel, Herr Gabriel, Herr de Maiziere, Herr Maas, Warum stellen Sie

auch diese Frage nicht? Was geht hier im Land vor, über das Sie mit uns

nicht sprechen wollen?