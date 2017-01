Neues Foto aus Brüssel aufgetaucht: So floh Amri durch Europa

Es entstand zwei Tage nach dem Anschlag

Brüssel - Nach dem verheerenden Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin floh Attentäter Anis Amri durch halb Europa. Nun tauchte eine neues Bild einer Überwachungskamera in Brüssel auf, das den Tunesier auf der Flucht zeigt.

Der Attentäter von Berlin reiste tagelang durch Europa, bevor er in Italien von der Polizei erschossen wurde. Teile der Route, die Anis Amri nahm, sind bekannt. Die Bundesanwaltschaft bestätigte, dass er über die Niederlande und Frankreich nach Italien floh. Überwachungskameras filmten ihn in mehreren Bahnhöfen.

BERLIN, Montag, 19.12.: Gegen 20.00 Uhr fährt ein Lastwagen in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Im Lkw entdecken Ermittler Fingerabdrücke und Papiere Amris. Nach dem Anschlag filmt ihn wohl eine Kamera am nahe gelegenen Bahnhof Zoo. Er reckt der Bundesanwaltschaft zufolge den Zeigefinger in die Kamera - eine etwa unter Anhängern der IS-Terrormiliz typische Geste.

NIMWEGEN (Niederlande), Mittwoch, 21.12.: Amri war um 11.30 Uhr in Nimwegen und gegen 13.30 Uhr in Amsterdam. An beiden Hauptbahnhöfen soll er von Überwachungskameras gefilmt worden sein. Dies teilte die Bundesanwaltschaft unter Berufung auf Erkenntnisse der niederländischen Behörden mit.

BRÜSSEL (Belgien), Mittwoch, 21.12.: Nach Angaben der niederländischen Staatsanwaltschaft reiste er am späten Nachmittag nach Brüssel und wurde dort am Bahnhof Brüssel-Nord gefilmt.

LYON (Frankreich), Donnerstag, 22.12.: Am Nachmittag zeigen Aufnahmen der Videoüberwachung Amri im Bahnhof Lyon Part-Dieu. Von dort soll er französischen Medien zufolge einen Zug nach Chambéry genommen haben.

Bilder: Laster rast in Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz Zur Fotostrecke

CHAMBÉRY (Frankreich), Donnerstag, 22.12.: Hier soll Amri in einen Zug Richtung Turin umgestiegen sein. Bei ihm wurde laut Bundesanwaltschaft ein Zugticket gefunden, das einen „Weg von Chambéry nach Mailand“ belegt.

TURIN (Italien), Donnerstag, 22.12.: Im Bahnhof Porta Nuova filmt eine Überwachungskamera Amri um 22.14 Uhr. Medienberichten zufolge blieb er etwa zwei Stunden in dem Bahnhof.

MAILAND (Italien), Freitag, 23.12.: Eine Überwachungskamera filmt Amri um 00.58 Uhr im Hauptbahnhof der Stadt.

SESTO SAN GIOVANNI (Italien), Freitag, 23.12.: Gegen 03.30 Uhr wird Amri vor dem Bahnhof des Ortes bei Mailand von Polizisten erschossen, die routinemäßig seinen Ausweis kontrollieren wollten.

dpa