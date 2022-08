Anschlag nahe Klagemauer in Jerusalem - Mehrere Verletzte

Verbrechen gegen unser Volk, unser Land und unsere islamischen und christlichen heiligen Stätten“. Er sprach von fortwährendem Eindringen Israels in die Al-Aksa-Moschee

Während der Ort den Muslimen "nur" als drittheiligste Stätte gilt, und auch das nur aufgrund einer Legende, die meines Wissens im Koran nicht einmal erwähnt wird, ist es für die Juden das Heiligtum Nr. 1.

Dennoch hat der Staat Israel, trotz faktischer Kontrolle der gesamten Region, die Verwaltung bei den Muslimen belassen. Die Folge ist unter anderem, daß Muslime jederzeit ungehinderten Zutritt zum Tempelberg genießen, während Juden und Christen auf 1 einzigen der Zugänge beschränkt sind, und auch den nur an bestimmten Tagen für ein paar Stunden nutzen dürfen (im Sommer von Sonntag bis Donnerstag 7.00-11.30 Uhr und 13.30-14.30 Uhr und im Winter 7.30-10.30 Uhr und 13.30-14.30 Uhr). In der Tat duldet die israelische Regierung seit Jahrzehnten die Diskriminierung von Nichtmuslimen an diesem heiligen Ort durch die muslimische Verwaltung.

Das Entgegenkommen hindert die Hamas und ihre Anhänger jedoch nicht, statt Israels ausgewiesene Zurückhaltung in dieser Frage anzuerkennen, es mit harschen Vorwürfen zu überhäufen.

Die freiwilligen Zugeständnisse haben also nichts gebracht. Man kann sie also getrost wieder kassieren - und die Verwaltung des Tempelberges in die eigenen (israelischen) Hände nehmen. Vielleicht, zum Ausgleich für die Praxis des vergangenen halben Jahrhunderts, nun mit einer zeitlichen und räumlichen Beschränkung der Besuchsmöglichkeiten für Muslime anstelle der Juden und Christen. Die Empörung der Palästinenser, die hat man so oder so.